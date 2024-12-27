中研院調查2成租金補貼房東漲租　國土署：僅6％租金上漲

▲日前中研院調查，有2成民眾遭房東漲房租 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者陳致平／台北報導

針對中研院日前調查，17.1%的受訪租客申請過租金補貼，約有24.3%的受訪房東調漲房租。對此，國土署強調，租金補貼政策對申請者設有限制，受補貼者通常承租屋齡較高的物件，並非外界關注的新屋或新古屋。

國土署解釋，租金補貼政策的推動，對於申請民眾資格是有所得及租金上限等限制，因此其所承租的物件也非屬新屋或新古屋。然而，外界在討論租屋市場租金上漲議題時，多數會涵蓋剛使用2~3年的新成屋，或使用5~10年的新古屋，而此類物件區位及屋齡條件相對較佳，因此房租也相對會比較高，但這類族群不會是領取租金補貼的對象。

國土署表示，自2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，截至2024年11月底止，核定補貼戶數從2022年核准27.8萬戶到現今已申請受理案件數逾萬戶，核定件數成長至71.5萬餘戶，顯示租金補貼政策實質照顧及支持租屋民眾，特別是青年及新婚家庭。

▲國土署強調，租金補貼政策對申請者設有限制，受補貼者通常承租屋齡較高的物件。（示意圖／記者陳致平攝）

另外，經前後比對2022年起的申請資料，顯示租金持平者約占93％、租金上漲者僅占約6％、租金下降者占1％。而中研院所調查之受訪者因有部分屬不符資格者，導致反映出的申請比例偏低。

國土署補充，為擴大照顧及支持各族群的租屋民眾，租金補貼戶數在2025年起會提升至75萬戶就不再增辦戶數，並透過隨到隨辦、舊案帶入免重新申請等簡化流程，以持續照顧更多租屋需求民眾。

此外，針對房東部分，政府共開出3項的稅賦優惠，包括給予公益出租人享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅等優惠。國土管理署最後補充，未來將透過部會合作擴大盤點，持續精進興辦社會住宅、包租代管、租金補貼等多元居住協助政策，滿足全齡族群居住需求，給予租屋家庭支持及平價優質的居住空間。