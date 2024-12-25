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公館生煎包名店撤！雞排店秒接手　租金創汀州路次高價

記者項瀚／台北報導

公館生煎包名店「爆汁老上海生煎」撤出後，雞排業者秒以每月11.5萬元承租接手。在地店家表示：「這家生煎包是好吃，但價格比較高，而公館以學生族群為主，可能比較適合。」

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▲▼ 公館 。（圖／記者項瀚攝）

▲公館生煎包名店10月撤出後，馬上有雞排業者以每月11.5萬元承租接手。（圖／記者項瀚攝）

「爆汁老上海生煎」公館店在10月中左右歇業，店面馬上就有人接手，17坪店面以每月11.5萬元出租，換算單價達6774元，也成為實價登錄以來，公館主幹道汀洲路三段次高價紀錄。

記者實地走訪，該店由雞排店「金生炸雞排」承租，並已裝潢完畢，在近日試營運。周圍店家表示：「這家生煎包是名店啦，在別的地方也有開，是很好吃，但可能單價比較高，公館又以學生族為主，所以比較不適合。」

比對「爆汁老上海生煎」價格，以最入門的天使豬肉脆皮生煎包為例，2顆50元，等於1顆就要25元，確實比一般生煎包貴一點。同在公館經營多年的名店「劉家水煎包」1顆則是18元。

▲▼ 公館 。（圖／記者項瀚攝）

▲公館一家開了很多年的名店「劉家水煎包」1顆18元。（圖／記者項瀚攝）

1年多前《ETtoday新聞雲》也曾報導，一家生煎包業者當時1顆從16元漲價到17元，店長就表示：「不要小看1、2塊錢，這影響是相當巨大的，承租店面雖然空間普遍不大，但店租成本仍是經營上最大的負擔，若把店租也算進來，每賣1顆17元的肉包，實際入袋的淨利只有2~3元。」

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，疫情過後，台北市一級店面戰區例如西門町、永康商圈店面市場大復甦，基本上好的點位已一位難求，因此有些業者就會轉戰到二級戰區拓點，公館就是一個例子，觀察近年空置率已有稍微下滑。

租金方面，江建欣指出，公館最熱的是羅斯福路，小坪數店租單價可破萬元，而汀洲路為第二主幹道鬧區，人潮多，單價約7000元在合理範圍，重點是每月總價11.5萬元符合一般小吃行餐飲業者預算。

攤開實價登錄紀錄，汀洲路三段店面實登數量不多，單價最高為2016年的交易，靠近思源路，每坪7769元。第二高價就是本次的「金生炸雞排」每坪6774元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲汀洲路三段租金單價排行整理。（表／記者項瀚製）

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關鍵字：生煎包水煎包公館劉家爆汁老上海生煎雞排店金生炸雞排

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