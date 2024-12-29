台中10大預售豪宅「單價最高破百萬」　北部建商首發就殺進榜

▲台中市10大豪宅社區交易當中，前4名最高總價豪宅社區皆位於七期，且成交單價已破單坪120萬元大關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市七期重劃區豪宅市場一枝獨秀，價格屢創新高，業者觀察截至目前為止，台中市10大豪宅社區交易當中，前4名最高總價豪宅社區皆位於七期，且成交單價已破單坪120萬元大關，專家認為，七期正蛋黃區地位穩固，豪宅成交價位續創新高。

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根據預售屋實價登錄，台中市2024年10大豪宅交易中，以七期重劃區的「聯聚理安大廈」獨占鰲頭，該社區35樓戶總坪數約138.4坪，10月以總價1億5239萬元成交；其中，該戶扣除車位成交單價換算約127.2萬元，創下台中市有預售實價以來的最高紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中七期近年來有台中歌劇院與各大商業設施齊聚，機能發展成熟，區域頗受高資產族群青睞，致使豪宅市場價位具支撐力道。

▼ 台中2024年預售實價10大豪宅社區

社區 商圈 交易日期 總價(萬元) 單價(萬元/坪) 面積(坪) 樓高 聯聚理安大廈 七期重劃區 10/5 15,239 127.2 138.4 35 / 39 實輝 101 Theater South 七期重劃區 6/30 11,749 99.6 137.7 27 / 28 由鉅惟上 七期重劃區 4/10 8,056 81.8 104.6 18 / 32 大陸豐蒔 七期重劃區 10/2 7,268 87.2 93.0 24 / 27 續森 單元二重劃區 8/19 7,010 89.3 94.1 18 / 22 豐邑 PARK ONE 水湳經貿園區 7/3 6,528 94.9 80.2 34 / 34 雙橡園 4117 單元八重劃區 2/21 6,405 84.3 93.8 39 / 41 雙橡園 1920 單元三重劃區 11/8 5,940 81.2 94.5 3 / 28 實輝世紀莊園 中科生活圈 4/9 5,923 68.8 105.0 4 / 21 華固頂滙 單元八重劃區 4/26 5,318 82.7 83.2 26 / 27

另，此次台中10大豪宅除七期重劃區之外，單元二、單元八重劃區也有不少社區進榜。賴志昶補充：「單元二重劃區採低容積、低密度開發，整體較傾向於純住宅區氛圍，受注重居住品質之資產族群青睞，區域新案單價基本站穩7~8字頭。」

至於單元八則位於西屯及北屯區，鄰近水湳經貿園區，近期受水湳新案價位帶動，區段同樣興起不少豪宅案場，成交單價達7~8字頭。其中北部建商華固建設位於單元八首案「華固頂滙」以最高總價5318萬元，首插旗就闖進台中10大豪宅社區。

▲華固建設位於台中單元八首案「華固頂滙」以最高總價5318萬元，闖進台中10大豪宅社區。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產七期歌劇院加盟店店東詹勝分析：「七期重劃區發展逾30年，從副都心變成商業中心，也是市政府所在地，儼然已取代舊市區機能，成為台中市正蛋黃區。」

▲七期重劃區發展逾30年，從副都心變成商業中心。（圖／記者陳筱惠攝）

而單元八與水湳組成的大水湳生活圈，被譽為下一個七期，目前從房價表現來看，以有望超車的速度追上七期，代銷業者莊奇庭說明：「水湳經貿園區是少數先有重大建設、公共設施規劃，與此同時民間開發商買地興建，未來預計發展時程將會比七期30年來得快，房價每坪突破百萬元值得期待。」

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