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林襄買下新北市1800萬預售屋　重視2條件

林襄下訂新北市預售屋，權狀30坪、總價約1,800萬元，至今房價漲幅約2成。

▲林襄下訂新北市預售屋，權狀30坪、總價約1,800萬元，至今房價漲幅約2成。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

台灣隊在世界12強棒球賽勇奪世界冠軍，超人氣啦啦隊成員林襄自費到場、快閃東京巨蛋應援，引起日本媒體高度關注，形容她是「世界級美女」；其實，螢光幕前蹦蹦跳跳、笑開懷的林襄，私底下卻是精打細算一族，不僅勤記帳，積極打造被動收入，如今更是晉升成有殼族。

「以前我只會傻傻地把錢存在銀行，玉琳哥（沈玉琳）就說我超笨，有能力買房還在外租屋。」中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員林襄說，在好友和演藝圈前輩影響下，她漸漸地耳濡目染，2年前開始積極看房，「能存錢、抗通膨又有增值潛力，我自己也覺得買房是個不錯的選擇。」

去年底，林襄買下新北市總價約1800萬元的預售屋，擁有自住房對她來說別具意義，「從小到大，我們家3姐妹都睡在同個房間，所以我一直很渴望有自己的空間。」務實的她不好高騖遠，先求有、再求好，也因此選擇權狀30坪的2房物件。

搭上近年房市多頭列車，林襄出手買進至今，房價漲幅超過20%，「買下這間房對我來說很加分，不只圓夢，整體財務配置更完善了。」她看房最重視地點和總價，對比台北市高不可攀的房價，林襄表示新北市親民許多，所以她鎖定新北市生活機能強的區域，接著以總價預算2千萬元內作為目標，最終在新北房價凹陷區成功插旗。

「交通便利但不一定要緊貼捷運，價格上就會優惠很多；只要多走10分鐘，單坪價格就能少10到15萬元，壓力就降低很多。」價差一拉大，反而進可攻、退可守；她精打細算地說，權狀30坪的房子，如果買在捷運站5分鐘內路程，總價至少會多上300萬元，價差很有感。

「希望有增值潛力，地點當然很重要；不過，對我來說，總價是很大的考量，要負擔得起，才能跨越心裡那道不安的門檻。」她說，台灣的高房價一度讓她卻步，「疫情前我就有在看房，不過當時擔心買在高點，實在下不了手。」沒想到近年房價狂飆讓她頓悟，「沒下手，資產增值跟我無關，之後要用更高的價錢追回來，真的很虧。」

「我會上網找資料，有認真研究台灣房價走勢，發現都是大漲小跌，所以告訴自己要積極看房，符合條件就認真考慮。」事實上，除了地點和總價，林襄對其他條件的接受度高，對她來說要找到合適的房子不是難事，「我不怕吵，可以買低樓層，價格就可以更漂亮。」看房20幾次，心中的理想好宅有了輪廓，她勇敢下訂。


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