「京華廣場｣面臨停工、容積討回危機　一表看爭議始末

▲「京華廣場」施工現場高空俯瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理「京華廣場」事件簿：

「京華城」在2019年11月熄燈，當時威京集團主席沈慶京喊在媒體鏡頭前落淚，2020年4月京華城拆除作業啟動。之後，2021年11月柯市府批准京華城改建案額外50%容積獎勵，全案容積率升至840%。

到了2022年京華城改建案正式動土，預計打造成「京華廣場」，園區占地近5000坪，規劃4棟地上19層、地下7層的辦大樓，總銷售坪數達6.5萬坪，主打「層層種樹」為核心理念，原預計2025年底完工。

不料，2024年4月「京華廣場」爆出容積爭議，台北市議會成立調查小組，當時京華城董座陳玉坤還出面反擊，嘆淪為政治惡鬥犧牲品。

不過隔月，2024年5月北檢分「他字案」開始偵辦，將柯文哲列為被告。9月柯文哲因拒絕夜間偵訊被檢方當庭逮捕，北檢向法院聲請羈押禁見柯文哲，9月2日無保請回，不過4日發回台北地院更審，5日裁定柯文哲羈押禁見。

至於威京集團主席沈慶京，8月28日被被檢方傳喚，當時威京集團代他發聲明，稱自己從不送官員紅包，但在隔日仍遭羈押。羈押期間，沈傳出身體狀況極差，還被目擊外出就醫，全身抽搐。

到了10月，「京華廣場」土地遭扣押，但北市府祭出「不停工、停勘驗」，但市府認為，該案興建到樓地板2層時就將勘驗，此舉已形同停工效果。

「京華廣場」情況雪上加霜，除停工壓力，還面臨銀行團抽銀根。當時，中石化首度出面表態，強調有誠意與能力解決銀行團抽銀根，11月聯貸案協商結果出爐，鼎越將提前償還45億元。

不具名的市場人士指出：「目前『京華廣場』的狀況已類停工，基本上只能等到司法到一段落，扣押解除後，才能繼續興建，況且還有許多變數，有可能未來還要吐回容積，那麼圖都要改掉，總銷就得縮水。」

是否可能成為爛尾樓？他認為：「市府有很大的停工裁量權，停工條件是有工安問題、不按圖施工等等，就像當初大巨蛋發生的爭議，而京華廣場是陷入司法事件，工程可能不會卡太久，爛尾機率較低，也不太可能拆掉重蓋，最嚴重就是變更設計。」

不具名業者透露：「『京華廣場』過去一直有在銷售，但至今應該1戶都沒賣掉，最初喊出單價250萬元天價，很難有人要買；之後降到200萬元，市場接受度也還是不高。」

他接著說：「現在該案面臨司法事件，因大樓規劃、完工時間、交屋狀況都存在極大不確定性，因此無論是自用或投資買房都不願意冒險，已非單純價格因素。」