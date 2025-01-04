ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中重劃區ＶＳ市中心怎麼選？　兩跡象顯示買盤回歸市中心

▲▼ 五期重劃區,房市,惠田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「重劃區vs市中心」怎麼選？成為不少購屋族心中的疑問。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

房市歷經多年多頭，以台中來說預售屋過去以「重劃區」為重心，加上未來建設的願景比加持，房價屢屢創下新天花板價，但也引起政府單位關注，並實施第七波打炒房政策，央行加強信用管制下，此次打房更被稱為「金龍海嘯」，如今購屋族也不禁思考，同樣價位到底要選市中心還是重劃區。

自9月19日起截至12月，全國房市不論是中古屋還是預售屋交易量幾乎呈現腰斬，華博建築團隊總經理楊濬輔分析：「不論北中南，過去重劃區的房市都搭上低基期與未來重大建設議題，吸引民眾進場，其中更是不乏投資買盤搶進，在一案堆疊一案的效應下，房價已經從低基期來到未來5～8年的目標價。」

▲▼ 五期重劃區,房市,惠田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲三大屯區南屯、西屯、北屯區，都是同時擁有重劃區與市中心議題的區段，但從土地交易可以看見，開發商獵地目標轉向擁有生活機能的市中心。（圖／業者提供）

以台中市為例，熱門重劃區短短3年時間，從一個建案都沒有的4字頭未來價，飆漲到如今8字頭的未來價，至今不論總價壓低、坪數縮減，未來都逃離不了高房價命運。

「重劃區ＶＳ市中心」怎麼選？楊濬輔認為可從2面向觀察，其一為開發商購地軌跡、其二則是房價低估區。因為對於剛性買盤來說，同樣是需等待3年的興建時間，入住時間點周邊的機能與生活，才是下決心的主要關鍵。

實際查詢紀錄，台中市政府地政局2024年以來共有3場大型重劃區抵費地標售，3月份標脫率約為39%、9月標脫率23.6%、11月脫標率29%，都創下脫標率新低，也呼應開發商對於重劃區土地的後勢持觀望態度。

另一方面，當市場驗證了3房3千萬、2房2千萬、1房1千萬的趨勢時，「地段、產品、坪數」等基本面，再衝擊購屋族過去被迫閉著眼睛買房的迷思。

觀察台中房市熱區，三大屯區南屯、西屯、北屯區，都是同時擁有重劃區與市中心議題的區段，但從土地交易可以看見，開發商獵地目標轉向擁有生活機能的市中心。

▲▼ 五期重劃區,房市,惠田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去被視為真台中人搬不開的南屯區，建商更是集中火力搶攻獵地。（圖／業者提供）

以北屯區來說，指標開發商轉往四期重劃區整合透天、危老條件的土地獵地，包含坤悅開發、國泰建設。西屯區則是豪宅建商爭搶土地相當激烈，包含國光客運、幼稚園等標的都有建商出手高價取得。

而過去被視為真台中人搬不開的南屯區，建商更是集中火力搶攻獵地，包含親家建設整合整排透天、鉅陞建設購入家樂福超市、亞昕集團與德鑫建設分別強攻豪取核心區土地。

而南屯區為何成為開發商心頭好？除了商圈生活機能完善外，據內政部統計，南屯區1年內新屋供給量不到4%，而正南屯區（五期、八期）等地，新屋量僅564戶，「物以稀為貴」之下，真正自住買盤的購屋族也人間清醒發現，正南屯的新案價格竟與重劃區單價旗鼓相當。

▲▼ 五期重劃區,房市,惠田 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲五期新案「惠田璞悅」即將進場，意外逆勢引起在地換屋族高度興趣。（圖／業者提供）

近期，五期新案「惠田璞悅」即將進場，逆勢引起在地換屋族高度關注，新案基地位於大墩路與大墩五街，地段堪稱「五期中的五期」，據了解新案只有正3房38、45坪產品，且規劃4戶2梯0店面純自住的社區規劃，更秉持惠田建設細膩「用建築種樹」的建築理念，成為稀有供給中的質感新案。

關鍵字：台中房市重劃區市中心房價五期南屯房價惠田建設

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣飯店破萬元「沒一次性備品」　他怒：感覺很差！網吵翻

自2025年元旦起，旅遊業者不得提供一次性備品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等）。這讓一名網友抱怨，花了破萬元住五星級飯店，卻沒有提供備品，讓原PO氣得大罵「到底是在環保X小」。文章曝光後，底下網友則回，「沒免費提供可以買吧？買不起？」「你都有錢訂國旅了，應該不差一點錢去買吧」。

6小時前

透天厝房價「漲幅相對有限？」　網搖頭曝關鍵：才是重點

近日有網友發文表示，透天厝的房價往往較高，但基本上投資客也不太會選透天厝來投資，也就是說，會選擇透天厝的人應該是有剛性需求，這樣相較於大樓，透天厝是否比較不太可能跌？只是漲幅也有限？對此，信義房屋專家表示，其實不一定，主要還是看地段。

6小時前

重慶南路書店從興到衰　老闆嘆：數量比旅館、按摩店還少

過去賣DVD和69元平價書，年營業額上億元，到近期租在重慶南路2樓店面，累計4年還賠上千萬元。天龍圖書老闆沈榮裕非常有感45年來台灣圖書產業興衰，感嘆「重慶北路書店只剩下以前1/5，數量比旅館、按摩店還少。」

7小時前

書街老牌「天瓏書局」恐淪都更孤島　開發商：等老闆點頭

45年前開幕的重慶南路「天龍圖書」早在多年前撤出，透天店面空置，將投入危老改建，但隔壁的「天瓏書局」目前暫不同意都更。事實上，「天瓏書局」右側已拆除，左側整排也已通過危老核准，未來恐成為都更孤島。專家分析，若不參與都更，該透天價值會損失約3億元。

7小時前

台中重劃區ＶＳ市中心怎麼選？　兩跡象顯示買盤回歸市中心

房市歷經多年多頭，以台中來說預售屋過去以「重劃區」為重心，加上未來建設的願景比加持，房價屢屢創下新天花板價，但也引起政府單位關注，並實施第七波打炒房政策，央行加強信用管制下，此次打房更被稱為「金龍海嘯」，如今購屋族也不禁思考，同樣價位到底要選市中心還是重劃區。

8小時前

1100萬買到透天漏水屋！男控屋主「家具遮掩」　提告詐欺、背信

台南一名黃姓男子於112年9月間透過房仲以新台幣1100萬元價格買下一棟透天厝，未料事後卻發現該屋1、2、3樓窗框有滲漏水，憤而控訴原屋主夫妻羅男、陳女以家具遮掩，且未告知隔壁房屋屋頂設有電信基地台，因此提告屋主夫妻、以及2名房仲共同詐欺、以及背信罪等。台南地院法官審理後，判決4人均無罪。

19小時前

「砸穿28樓外牆」裝防盜門通往隔壁棟　陸屋主：方便火災逃生

中國大陸湖南省一名女屋主異想天開，自稱因為住在28樓高層，為了方便在遇到火災等危險情況時逃生，因此強行砸穿28樓外牆，裝上防盜門、搭建樓梯，直直通往隔壁大樓。此案經查證屬實，相關畫面曝光後引發網友熱議。

20小時前

國有房地包租超搶手！標脫戶數大增43%　1月先推34戶

國產署為活化利用國有房地，增加住宅租賃市場供給，自2023年3月起推動國有非公用房地標租，將國有地標租給包租業者，再由包租業者轉租與次承租人居住使用。推動迄今合計公告225戶，標脫158戶，標脫金額1863萬餘元，業務執行績效良好。

22小時前

環狀線未按圖施工遭求償19億　中工：已依核定嚴格執行

捷運新北環狀線因去年0403大地震受損，今（3日）是否委託的第三方單位鑑定出爐，認為受損起於人為因素，指中華工程未按核定施工圖施作，雙北市政府將求償19.27億元。對此，中工回應，雖施工難度高，但中工均依核定施工圖說嚴格執行，尊重第三方專業見解，但也將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬。

22小時前

林襄買下新北市1800萬預售屋　重視2條件

台灣隊在世界12強棒球賽勇奪世界冠軍，超人氣啦啦隊成員林襄自費到場、快閃東京巨蛋應援，引起日本媒體高度關注，形容她是「世界級美女」；其實，螢光幕前蹦蹦跳跳、笑開懷的林襄，私底下卻是精打細算一族，不僅勤記帳，積極打造被動收入，如今更是晉升成有殼族。

22小時前

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

偷刻女兒印章做這事　母還罵：不..

書街老牌「天瓏書局」恐淪都更孤..

台灣飯店破萬元「沒一次性備品」..

林襄買下新北市1800萬預售屋..

1100萬買到透天漏水屋！男提..

環狀線未按圖施工遭求償19億　..

南台中4區人口2年增逾1.2萬..

「老虎城」圓形屋14年潮牌突撤..

高雄超狂土地公賣地　五福路接待..

南區小北百貨建地4.5億賣開發..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台灣飯店破萬元「沒一次性備品」..

透天厝房價「漲幅相對有限？」　..

重慶南路書店從興到衰　老闆嘆：..

書街老牌「天瓏書局」恐淪都更孤..

台中重劃區ＶＳ市中心怎麼選？　..

1100萬買到透天漏水屋！男提..

砸穿28樓外牆　女屋主：方便火..

國有房地包租超搶手　標脫戶數大..

環狀線未按圖施工遭求償19億　..

林襄買下新北市1800萬預售屋..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366