台中重劃區ＶＳ市中心怎麼選？　兩跡象顯示買盤回歸市中心





▲「重劃區vs市中心」怎麼選？成為不少購屋族心中的疑問。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

房市歷經多年多頭，以台中來說預售屋過去以「重劃區」為重心，加上未來建設的願景比加持，房價屢屢創下新天花板價，但也引起政府單位關注，並實施第七波打炒房政策，央行加強信用管制下，此次打房更被稱為「金龍海嘯」，如今購屋族也不禁思考，同樣價位到底要選市中心還是重劃區。

自9月19日起截至12月，全國房市不論是中古屋還是預售屋交易量幾乎呈現腰斬，華博建築團隊總經理楊濬輔分析：「不論北中南，過去重劃區的房市都搭上低基期與未來重大建設議題，吸引民眾進場，其中更是不乏投資買盤搶進，在一案堆疊一案的效應下，房價已經從低基期來到未來5～8年的目標價。」

▲三大屯區南屯、西屯、北屯區，都是同時擁有重劃區與市中心議題的區段，但從土地交易可以看見，開發商獵地目標轉向擁有生活機能的市中心。（圖／業者提供）

以台中市為例，熱門重劃區短短3年時間，從一個建案都沒有的4字頭未來價，飆漲到如今8字頭的未來價，至今不論總價壓低、坪數縮減，未來都逃離不了高房價命運。

「重劃區ＶＳ市中心」怎麼選？楊濬輔認為可從2面向觀察，其一為開發商購地軌跡、其二則是房價低估區。因為對於剛性買盤來說，同樣是需等待3年的興建時間，入住時間點周邊的機能與生活，才是下決心的主要關鍵。

實際查詢紀錄，台中市政府地政局2024年以來共有3場大型重劃區抵費地標售，3月份標脫率約為39%、9月標脫率23.6%、11月脫標率29%，都創下脫標率新低，也呼應開發商對於重劃區土地的後勢持觀望態度。

另一方面，當市場驗證了3房3千萬、2房2千萬、1房1千萬的趨勢時，「地段、產品、坪數」等基本面，再衝擊購屋族過去被迫閉著眼睛買房的迷思。

觀察台中房市熱區，三大屯區南屯、西屯、北屯區，都是同時擁有重劃區與市中心議題的區段，但從土地交易可以看見，開發商獵地目標轉向擁有生活機能的市中心。

▲過去被視為真台中人搬不開的南屯區，建商更是集中火力搶攻獵地。（圖／業者提供）

以北屯區來說，指標開發商轉往四期重劃區整合透天、危老條件的土地獵地，包含坤悅開發、國泰建設。西屯區則是豪宅建商爭搶土地相當激烈，包含國光客運、幼稚園等標的都有建商出手高價取得。

而過去被視為真台中人搬不開的南屯區，建商更是集中火力搶攻獵地，包含親家建設整合整排透天、鉅陞建設購入家樂福超市、亞昕集團與德鑫建設分別強攻豪取核心區土地。

而南屯區為何成為開發商心頭好？除了商圈生活機能完善外，據內政部統計，南屯區1年內新屋供給量不到4%，而正南屯區（五期、八期）等地，新屋量僅564戶，「物以稀為貴」之下，真正自住買盤的購屋族也人間清醒發現，正南屯的新案價格竟與重劃區單價旗鼓相當。

▲五期新案「惠田璞悅」即將進場，意外逆勢引起在地換屋族高度興趣。（圖／業者提供）

近期，五期新案「惠田璞悅」即將進場，逆勢引起在地換屋族高度關注，新案基地位於大墩路與大墩五街，地段堪稱「五期中的五期」，據了解新案只有正3房38、45坪產品，且規劃4戶2梯0店面純自住的社區規劃，更秉持惠田建設細膩「用建築種樹」的建築理念，成為稀有供給中的質感新案。