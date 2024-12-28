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桃園人最愛的重劃區　房仲盤點小檜溪優勢「不會有賣壓」

▲▼ 小檜溪重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲桃園在地房仲觀察，小檜溪重劃區度在地接受度、認同度高，在地客比例也是桃園各大重劃區中最高的。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

桃園許多重劃區吸引雙北客，那桃園在地人呢？在地房仲表示，小檜溪重劃區的在地接受度、認同度高，在地客比例也是桃園各大重劃區中最高的。她說，該區緊鄰舊市區，換屋動能強，觀察目前雖然市況不佳，但待售量沒有上升，且由於重劃區面積不大，不會有供給量過大的賣壓壓力。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

這幾年桃園各大重劃區買氣熱，由於房價在北台灣相對親民，因此也吸引許多雙北客。然而，桃園在地客最喜歡買哪個重劃區？東森房屋桃園大業加盟店店東許麗珠表示，小檜溪重劃區緊鄰桃園火車站、中正路商圈舊市區，屬市中心地段，除了周邊生活機能俱全，也由於周圍老屋多，反應出換屋需求強，小檜溪在地接受度高，觀察在地客比例也是桃園各大重劃區中最高的。

許麗珠介紹，小檜溪重劃區目前空地只剩下約一半，而建案大多在2021年後推出並興建，目前陸續有一些建案交屋。價格方面，一線建商成交單價來到5字頭，不過每坪38~40萬元還是能入手價格較親民的個案，2房+車位總價僅1200多萬元，CP值高。

許麗珠指出，「桃園老大哥」藝文特區中古屋成交單價3字頭，新案則為5~6字頭，「小檜溪重劃區已經快追過去了，未來房價將全面站穩5字頭，並成為桃園最具指標性的一區。」

許麗珠坦言，919央行第七波選擇性信用管制後，量大減了約6成以上，但換約、新古屋釋出量仍不高，「該區過去投資性買盤比例不多，以剛性需求為主，且過去入手的消費者獲利幅度都來到25~30%，不急著賣，也不擔心市場不好進而拋售，現在市場量縮，就先擺著。」

▲▼ 小檜溪重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲小檜溪重劃區緊鄰舊市區，周邊生活機能充沛。（圖／東森房屋提供）

許麗珠表示，小檜溪重劃區僅約39.9公頃，面積不大，不會出現供給量過大的沈重賣壓。此外，該區除了緊鄰舊市區，交通機能也非常方便，開車10分鐘即可通上南崁交流道，展望未來還有捷運綠線G9站，走路5分鐘即可抵達，房市展望可期。

許麗珠補充，小檜溪重劃區不僅周邊機能成熟，區內主要採純住宅規劃，並配置了觸動之森、音樂之林、小檜之心、香氛之園、繽紛之丘5座主題公園，此外還有南崁溪、東門溪經過以及河濱公園規劃，居住環境佳，深得在地人喜愛，買盤除了換屋族，也有不少在地年輕首購族。

▲▼ 小檜溪重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋桃園大業加盟店店東許麗珠。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：東森房屋小檜溪重劃區房價桃園買房捷運綠線純住宅

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