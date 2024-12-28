逢甲商圈傳奇人物Uncle Sam　永記13年前9億買麥當勞失利

記者陳筱惠／台中報導

在逢甲商圈買賣、租賃，經手案件超過60件的長拓不動產董事長林文進，人稱Uncel Sam，他也透露約在2008年他開始轉入大型商圈開發，當時看準台中逢甲夜市、一中商圈商機蓬勃，親曝曾以9.3億元出價逢甲知名地標大樓。

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▲逢甲昔日地標為福星路、逢甲路交叉口的麥當勞，該店目前已由服飾業進駐。（圖／資料照）

光是在逢甲買賣與租賃，林文進就經手超過60個案子，他說：「在逢甲大學校門口，一路到逢甲路與福星路開始，走進文華路，這是過去逢甲的主體，大約30年前左右逢甲麥當勞以地標型態進駐，成為最輝煌的起點。」

▲逢甲商圈的蓬勃，與後來逢甲校門改在逢甲路上有關聯。（圖／記者陳筱惠攝）

林文進從逢甲歷史開始說起：「很多人不知道，40年前，逢甲文華路是菜市場，後續蓋國宅後，改為早市，後來逢甲大學學生對生活用品、吃的需求增強，加上逢甲校門改在逢甲路上，商家集成、商圈成型。」

「逢甲最厲害的就是新創小吃的起飛，包含大腸包小腸、傻瓜麵、赤鬼牛排、將軍滷味、章魚小丸子、炳叔烤玉米等，都從該商圈引爆風潮。」林文進說。

林文進回憶：「大概13年前，我就看準逢甲麥當勞整棟收租效益，隔壁是屈臣氏、樓上是碧根商旅、地下室又有光南文具，都是大型房客，估月租金落在450萬元，所以一知道整棟要釋出時，我跟合夥人立刻出價，從8.8億元開始加價到9.36億元。」才與原屋主見過幾次面，林文進就拿著訂金支票去簽約。

▲大約13年前，林文進看準逢甲麥當勞整棟收租效益，曾出價9億元未果。（圖／記者陳筱惠攝）

「結果很可惜，我們細節未談攏。」豈料，3個月後，就傳出劉媽媽的兒子俞昌哲，以總價10.3億元吃下，自此開啟了北部投資客大咖搶佔逢甲商圈地標建物的戰國時代。

據了解，光是俞昌哲以「喜士多有限公司」、「領頭羊有限公司」以及他個人名義持有的店面至少7間，包含福星路原康是美角間、碧根商旅，及逢甲路上、文華路2店面、碧根商場店面、以及福上巷三角洲店面，合計市值超過15億元。

▲長拓不動產董事長林文進眼光獨特，成為各大商圈隱藏版人物。（圖／記者陳筱惠翻攝）

目前，林文進及其合夥人也持有市價約10億元的文華路、約523坪「逢甲歡樂星商場」，據瞭解，長拓當初就斥資7億餘元，打造逢甲商圈少數具備商場、廣場規模的場域，目前集結美食名店如「激旨燒鳥」、遊戲娛樂、流行飾品等商家，重要的是該商場也解決逢甲夜市少有提供廁所的硬傷。

林文進說：「其實以投資者角度來說，大家都是認識且不錯的朋友，商場上投資、買賣有賺有賠，唯一不變的是人潮與錢潮，會根據商圈型態與交通結構的轉變而移動。」

近期林文進也有感社交媒體的蓬勃，以別名Uncle Sam在自家粉絲頁中暢談不動產投資心法，更以標語「關注Uncle Sam，多賺億點點！」開始成為網紅新星。

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