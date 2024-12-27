住宅市場降溫　專家：這類產品將是下一個資金避風港

▲隨著AI科技、經濟穩定成長及產業升級需求，台商持續擴產，興建生產線、廠房與營業據點，商用不動產需求逐漸升溫。

圖、文／東森房屋提供

央行近期打炒房動作積極，9月祭出第七波信用管制後，住宅市場買氣受到明顯影響。然而，政府的打房策略明確聚焦於住宅市場，商用不動產的貸款成數並未受限制，形成了截然不同的市場環境。

隨著近年台商回流形成熱潮，加上市場資金依然充裕，自用及置產買盤依然強勁。根據規定，台商回台資金在5年內不得投入不動產的限制首批於今年8月解禁，預計每年將有約400億元資金得以靈活運用，商用不動產市場因此受惠，迎來新的發展機遇。再者，隨著AI科技、經濟穩定成長及產業升級需求，台商持續擴產，興建生產線、廠房與營業據點，加上老舊商辦汰舊換新，商用不動產需求逐漸升溫。

▲中壢鐵路地下化預計將於2031年完成，區域發展也將迎來新契機，進一步提升區域商用不動產價值。

▲東森房屋中壢中美加盟店店長廖壽業表示，預估在住宅市場快速冷卻的狀況下，未來一年資金雄厚的置產者目光都將投向商用不動產。

東森房屋中壢中美加盟店店長廖壽業表示，預估在住宅市場快速冷卻的狀況下，未來一年資金雄厚的置產者目光都將投向商用不動產，而在商辦及廠辦市場中，具備軌道經濟題材的項目尤其受到關注。以中壢為例，中壢火車站在改建後，新站將採三鐵共構規劃，有台鐵地下化紅線、捷運綠線及機場捷運三線交會腹地，周邊交通便捷。兼具差旅與通勤優勢。隨著中壢鐵路地下化預計將於2031年完成，區域發展也將迎來新契機，進一步提升區域商用不動產價值。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，日前醫師公會才傳出花2.3億元在台北市仁愛圓環買樓，僅過了2個多月，律師公會也在北平東路上入手百坪商辦。顯見在政府抑制住宅市場的大環境下，商用不動產因其穩定收租與長期收益的特性，預料會成為更多資金雄厚的置產者首選，不過不少商辦只租不賣，有釋出銷售的商用不動產物件確實值得關注。