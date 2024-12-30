南台灣首棟建商捐建社宅動土　拚2031年完工供給445戶

▲南台灣首個透過容積獎勵方式，由和宜建設興建捐贈的社會住宅「宜居康橋」，30日動土。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣首個透過容積獎勵方式，由和宜建設興建捐贈的社會住宅「宜居康橋」，位於台南永康大橋重劃區，30日動土，力拚2031年完工，預計提供445戶社宅，可替南市省下48億元興建費用，該公司總經理廖健榮透露，位來將複製該模式，在永康區持續捐建社宅第二案。

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台南市長黃偉哲表示，目前台南市社會住宅含規畫及興建中的總戶數為1萬1170戶；其中，施工中的社宅已有13處，加上「宜居康橋」的開工，讓施工中的社宅增至14處，施工總戶數6569戶。

▲砲校原址規劃設立創意設計園區，未來區域發展潛力佳。（圖／記者張雅雲攝）

台南市發展局長徐中強表示，「宜居康橋」鄰近永康市圖新總館、大橋國中、大橋國小等文教設施，該案透過容積獎勵的方式，由和宜建設捐贈大樓作為社會住宅使用，預計能為市庫節省下約48億的興建費用。



該社宅捐贈基地位於東橋七路、東橋二街口，屬於東橋重劃區範圍，預計興建2棟分別為地上21樓、地上20樓的超高樓，共445戶，為台南市府興辦的社宅中戶數最多，並連同土地1259坪一起捐贈。

▲和宜建設康橋段與捐建的社宅「宜居康橋」30日一起動土，預計最快2025年Q3預售。（圖／記者張雅雲攝）

和宜建設總經理廖健榮指出，看好未來永康砲校遷址後，砲校原址規劃設立創意設計園區，5年前取得永康區康橋段該筆7000多坪土地後，配合政府的獎勵措施規劃推案，康橋段與捐建的社宅「宜居康橋」30日一起動土，預計最快2025年Q3預售。在地代銷預估，目前區域新成屋大樓已站穩4字頭，開價有機會站上5字頭。

廖健榮透露，台南市府提供容積獎勵措施，和宜透過興建社宅，取得容獎後再回饋社會，堪稱一舉兩得，之後還會循此模式，在永康區捐建社會住宅基地，屆時，永康區還會有由和宜捐建的另一社會住宅新案。

▲東橋重劃區新大樓多，屋齡都在10年內，出租率高。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產台南永康東橋加盟店長劉永慶表示，東橋重劃區新大樓多，屋齡都在10年內，2房含車，月租金約2.2~2.5萬，3房含車約2.3~2.8萬元，區域有不少外地租客，出租率高。

由於區域長久以來沒有套房產品，該社宅規劃1~3房，未來將有1房釋出，推估套房租金區域行情，落在1.5萬元上下，社宅租金行情更低，租客都相當期待。

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