換屋選大戶數社區好嗎？　過來人曝缺點：100~200內剛好

▲你喜歡住大社區還是小社區？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者李芷萱／綜合報導

有人喜歡住公寓，也有人喜歡住社區，各有各的優缺點。近日有一位網友表示打算要換屋，但不知道要選擇大型社區，還是戶數比較少的社區，吸引不少過來人留言分享心得，多數人都認為戶數在100至200戶之間是最優的選擇，其他往上往下都不太推薦，「100~200最剛好，換得了電梯，也沒多到人山人海。」

原PO在《home-sale》指出，最近考慮要換屋，戶數在100戶至1000戶之間的各種社區都有看，由於身邊有朋友是住50戶的小社區，缺點頗明顯，好處大概就是人員進出叫單純，但沒住過500戶以上的社區，好奇有沒有過來人能分享經驗，並列出自己能想到的優缺點。

這篇也引來許多網友留言討論，「戶數多絕對都是缺點遠大於優點」、「住戶太多要開區全會就知道困難了」、「戶數多最大好處是不用擔心錢，但要擔心很多蟑螂覬覦錢」、「戶數多可能一戶套房型佔比高 複雜份子的機會也比較高」。

此外，很多人推薦總戶數在100到200戶左右的社區，「這問題我研究過，200戶上下是最均衡的」、「150~250差不多了，多了有人不繳費機率高」、「100~200最剛好+1，換得了電梯，也沒多到人山人海」、「100～200戶為黃金區段，以上以下都有問題」、「自住選150左右還可以，50真的太少」。