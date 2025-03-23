千萬透天花逾2200萬裝潢　屋主遇「1狀況」崩潰：睡不著

▲女子花千萬買了棟別墅，裝潢卻出了問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

大陸一位女子在杭州青山湖的社區，買了一棟1000萬人民幣（約新台幣4956萬元）的別墅，又砸了約500萬人民幣（約新台幣2252萬元）裝潢，但空調聲音吵到她睡不著。

據1818黃金眼報導，彭女2021年買了一棟1000萬人民幣的別墅，加上地下室一共四層，目前在裝潢。彭女表示，她家硬裝加軟裝投了約500萬人民幣，業者從頭包到尾，從地板到空調和燈等，2022年6月簽約，但現在都2025年了，房子還沒全部搞定。

彭女說，裝修工程她包給不同公司，空調地暖給美國品牌，裝修公司是杭州業者，花了27萬人民幣（約新台幣121萬），一台室外主機報價6.8萬人民幣（約新台幣30.6萬）。彭女士抱怨，空調外機噪音特別大，一開始說是正常範圍，現在因為聲音太大擾民了，社區也不讓她開，四周鄰居都在投訴，而她也被吵到無法睡覺，一打開是外機，床頭總是聽到嗡嗡聲。

▲彭女表示，空調外機噪音特別大，讓她根本無法睡。（圖／翻攝1818黃金眼）

彭女表示，業者說機器能帶動空調和地暖，大機器沒辦法，現在只願意做隔音處理，但治標不治本，她一定要換。

對此，業者回，因價格問題，換機比較難實現，外機功率比較大，確實噪音大，而原本兩個小外機報價要40多萬人民幣（約新台幣180萬），彭女要便宜，改成一台大外機，要壓價格可以，但付出代價一定是噪音。

除了空調，彭女還說，床頭的開關只能關一個燈，其餘全是插座，她在床頭要那麼多插座幹嘛，正常如果自己蓋房子也不會這樣吧。另家負責的業者說，當初有設計，她自己不要，床頭不要燈的開關，延期是客戶不確定方案，他們不能動工。彭女表示，她還會再跟業者協調。

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