丈夫驟逝留不動產！律師曝「先處理2問題」再繼承：稅率高達45%

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來房價逐年攀升，許多人在面對繼承問題時，不免為高額的遺產稅發愁。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師指出，當夫妻一方驟逝，遺孀繼承另一半的不動產時，要先處理好2個問題，否則會面臨高額稅負，其中房地合一稅率最高可達45%，差距相當大。

蘇家宏在臉書提到，夫妻一方驟然離世，此時複雜的房地繼承問題，如果沒有處理好，往往會成為意想不到的煩惱，「此時我會建議，先找回生活的步調，並且考慮1.丈夫留下來的房子或土地要不要賣？ 2.用什麼法律關係來繼承？」

他表示，如果夫妻所居住的房地是丈夫的名字，太太也希望能居住到終老，決定不要賣的話，就不會碰到繳交房地合一稅或土地增值稅的問題，「但如果太太會出售這繼承的房地，就要特別小心了！」

蘇家宏進一步舉例道，丈夫在111年8月1日購買房地，一年後過世，太太繼承房地後在113年5月20日出售，因為持有時間短於2年，房地合一稅率高達45%；此外，用何種「法律關係」來繼承，對未來出售計算土地增值稅的基礎也不同，「若以『繼承權』取得房地，是以丈夫過世時（113年）取得房地的公告價做計算基礎；如果是以『夫妻剩餘財產差額分配請求權』取得房地，則是以丈夫原始購買（111年）取得房地的公告價做計算基礎。後者可能會比繼承權取得房地，繳交較多的土地增值稅。」