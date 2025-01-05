小寒後要冷了！開抗寒電器記得「1動作」　台電認證能省電

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（5）日是「小寒」，標誌著開始進入一年中寒冷的日子，也是冬天倒數第二個節氣。台電電力粉絲團發文提醒，下周強烈冷氣團將來襲，許多家庭一定會增加電暖器、電磁爐等高功率家電的使用頻率，呼籲大家務必注意用電安全，以免因超載導致意外發生。

台電表示，小寒一過，通常代表會迎來更寒冷的日子，冷冷的冬天裡，用暖烘烘的電暖器、電磁爐煮火鍋、電鍋燉湯、電熱水瓶、快煮壺、微波爐、除濕機等電器的使用頻率也變高了，這時候一定要更注意用電安全，「3招記起來，抗寒用電不超載喔！」

台電指出，使用高功率家電時記得3件事，「避免同時使用延長線」、「最好使用專用插座」、「養成『不用不插』的習慣，省電又安心」。特別是像電暖器、微波爐等耗電量大的家電，若在同一迴路上同時運行，容易超過負載而引發火災風險。

台電進一步說明，常見延長線插座的額定功率通常為1650W（15A電流×110V電壓），若將功率分別為1100W的微波爐和660W的電熱水瓶同時使用，就會超過負載，進而增加風險（1100W+660W>1650W）。所以，使用延長線時一定要留意家電的耗電量標示，減少同時開啟多台高功率家電的情況。