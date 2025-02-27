房客積欠5個月租金　法國房東「拆走門窗」變相趕人

▲房東把房子門窗拆走，想藉此逼走房客。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

法國北部一名房東在冬天來臨之際，因房客欠繳5個月租金，直接請來工人把房子門窗全部拆走，變相逼迫房客離開。房客別無選擇，只能暫時用紙板把門窗封住，怕到不敢離開住處。

Oddity Central報導，這起事件發生在Pas-de-Calais，在這名房東的指示之下，一群工人2024年12月20日現身，以更換門窗為由，開始進行門窗拆卸作業。但房客宣稱，工人們把門窗拆下來裝上車之後，就直接驅車離開，除了要苦熬寒冬難關，如今更面臨遭小偷的風險。

在這狀況發生後，女房客一直連繫不上房東，別無選擇只能暫時使用紙板把門窗封住，且害怕到不敢離開租屋處，一整天都待在家中。

房東接受媒體訪問時承認把房客的門窗拆走，但強調之所以這樣做，就是因為房客並未履行應該要做到的諾言，「她欠我5個月房租」。

法國與其他許多歐洲國家依樣，在冬季驅逐房客是違法的，即便房客積欠租金。因此這名房東試著繞過法律，以拆走門窗的方式變相逼走房客。

針對這起事件，法國屋主協會表示，能夠理解房東的動機，但也認為這種強行逼走房客的作法是非法的。報導指出，房客已提出投訴，正在尋找社會住宅。