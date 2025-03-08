趕走地獄房客！　房仲驚見「床鋪枕頭發黑」髒亂一幕

▲法德蘭進入屋內協助房東收拾整理時，發現房客把屋內環境弄得髒亂不堪，床褥、枕頭發黑。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名屋主遇上地獄房客，對方賴死不走，只好請求房仲出面協助回收房子，依據房仲分享的屋內照片，整間房子髒兮兮，床鋪與枕頭骯髒不堪、甚至發黑，狀態非常嚇人。這些照片在網路上引發熱議，更有人形容，光看照片就能聞到房子的臭味。

星洲網報導，這名屋主多年前透過房產公司購買這間房子，也曾向房仲法德蘭買過好幾間拍賣屋，因此當屋主向業者提出回收房屋的請求之後，公司決定盡力幫忙。法德蘭依約前往這間房子並與房客接觸，但在與房客談不攏之後，被逼著破門入屋，把房客趕走。

▲照片引發網友熱議，有人形容，光看照片，就能聞到房子的臭味。（圖／翻攝自臉書）

法德蘭透露，以前曾聽聞其他房東遇上問題房客的狀況，有的積欠租金、有的是骯髒鬼、有的破壞房屋，在這次接手的案子中，「早已給過這名房客多次通融，但現在必須強硬起來，成為兇猛獅子」。依據照片，整間房子髒兮兮，床鋪與枕頭都骯髒不堪，呈現發黑狀態，非常嚇人。

法德蘭也說，最終成功協助屋主把房客趕走，也祝福屋主接下來能夠遇上好的房客，也希望前房客能改掉惡習。相關照片上傳臉書之後引發熱議，有網友稱這間房子猶如鬼屋，還有人形容，光看照片，就能聞到房子的臭味。