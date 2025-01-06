10年增56萬戶1人宅　台屋指3現象推波助瀾

▲10年來全台「一人一宅」增加56萬宅，占比由23.9%提升至28.6%。（示意圖／特約記者黃尚斌攝）

記者項瀚／綜合報導

10年來全台「一人一宅」增加56萬宅，占比由23.9%提升至28.6%。進一步觀察各縣市，一人宅數量最多的是新北，占全市宅數的31.8%，而數量成長最多的則為新竹，10年來數量增加6%。

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據內政部不動產資訊平台Q3最新資料，發現全台「一人一宅」數量從2015年的162.1萬宅，增加到2024年的218.4萬宅，10年增加了56.3萬宅，占比由23.9%提升至28.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，「一人宅」增加主要有3大原因。第一人口結構改變，現代人晚婚，單身比例上升，推升單人購屋需求。

第二機能小宅增加，都會區新案重機能，捷運宅、高鐵宅主打通勤上班族，符合北漂族租買需求，且台北市不少基地面積小的危老宅，開發受限只能規劃小宅，使市場小宅供給大增。

第三分戶稅負考量，許多不動產稅務優惠，如持有稅與交易稅，需符合自用設籍條件，在考量稅負下，產生的家庭分戶狀況，推高了「一人宅」的數量。





▲進一步觀察七都，新北市的「一人宅」數量最多，達45.6萬宅。（表／台灣房屋提供）

進一步觀察七都，新北市的「一人宅」數量最多，達45.6萬宅，占全市宅數的31.8%，也是六都中占比最高。張旭嵐說：「新北市人口基數龐大，具有鄰近台北市的地理優勢，以及完善的交通建設，成為北漂族與通勤族等小資買家的購屋首選，因此單身居住的情況相對活躍。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，「一人宅」最多的就是套房型社區，以新北市來說，套房社區較多出現在交通機能方便的捷運站周圍，像是很多捷運聯開宅也多規劃小坪數、套房格局，這10年來需求強勁，價格也表現得相當不錯，頻出現新高價。

另外，觀察一人宅成長幅度最大的縣市，以新竹縣居全台之冠，高達6.03%，其中單單竹北市，近10年的「一人宅」數量就增加超過8000戶，是推升新竹縣整體一人宅激增的最大原因。

台灣房屋高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，竹北市承接新竹科學園區的外溢效應，吸引大量高科技產業人才移居，這些年輕單身新貴的居住需求，推動了市場上小坪數住宅的供應。

楊樹寶說，「竹北高鐵特區及縣政一期周邊，16年前便有大量小坪數套房推案，主要以投資需求為主，買家多用於出租，當時房價低廉，部分物件總價僅約500~700萬元，近年竹北小坪數總價多落在1500~2000萬元。」

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