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賞屋送台積電股票、成交送金條　南部建案促銷手段「再進化」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲為衝買氣，建商促銷方式花招百出，有建案祭出賞屋就送台積電1股。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年9月央行祭出信用管制，金龍海嘯來襲，房市買氣全面重挫，預售案也無法倖免，為衝買氣，建商促銷方式花招百出，分別有建案祭出賞屋送台積電1股、成交送金條等優惠，磁吸看屋年齡層老少通吃，也有建案跟上魷魚遊戲風潮，只要玩小遊戲，就能獲得獎金，噱頭十足。

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前幾年南台灣房市因為太好賣，建商以往常見的送禮券、小家電等都跟著銷聲匿跡，光是低首付就引來大量購屋人潮，去年Q4買氣急凍，預售案也無法倖免，近期各種促銷模式紛紛出籠。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄新案也跟上魷魚遊戲的英熙風潮。（圖／翻攝自Facebook／華友聯 Power City 國際航空城特區）

相較賞屋送禮券，現在有建案再升級，龍悅廣告協理吳季濃表示，最有感的就是贈送護國神山台積電股票，台南中西區大樓預售案「艾美御之苑」為提升來人量，預約賞屋就送台積電股票1股，以6日台積電收盤價1125元換算，1張台積電股價高達112.5萬元，1股價值也有1125元。

吳季濃表示，賞屋以組為單位，每組贈送1股，只限電話預約登記者，活動時間從1月1日起至1月27日止，每周最高限定30組預約。吳季濃說：「3日電話就接不完，活動開始的第一個周末也有回籠客因此成交，反應相當熱烈。」主因是該案不少已購客都是置產族，對「存零股」認同度高，看屋年齡層也老少通殺，沒有人不喜歡台積電股票。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲為了吸引自住客目光，先搶先贏有限的首購族群，「天磊穰穰」更有收藏性的紀念版金條來搶客拚成交。（示意圖／記者張雅雲攝）

同樣為了吸引民眾賞屋，「華友聯Power City」也跟上魷魚遊戲的英熙風潮，海悅國際業務部襄理何韋臻指出，配合魷魚遊戲中的英熙娃娃，在高雄展出的時間，只要到接待中心賞屋就送小禮物，為了增加議價率，還有玩遊戲的機會，民眾只要議價就可以獲得轉盤機會1次，最大獎是3萬元的華友聯商城購物金，何韋臻說：「搭上魷魚遊戲時事梗，話題性十足，議價率也提高3成。」

除了台積電股票人人愛，黃金也是老少咸宜。高雄岡山建案「天磊穰穰」農曆年後開賣，只要早鳥客預約看屋，成交就送價值5萬元的10克金條，天磊建設執行長吳柏棠表示，為了吸引自住客目光，先搶先贏有限的首購族群，以更有收藏性的紀念版金條來搶客拚成交。

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關鍵字：建案促銷賞屋魷魚遊戲台積電金條房市買氣

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