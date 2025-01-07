台積電傳屏東設CoWos供應鏈專區　專家預言「國境之南」變4字

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者葉國吏／綜合報導
台積電傳出可能在屏東科技園區設置CoWos供應鏈專區，有房產業者認為，國境之南可能會因此變成買房之難。
日前行政院長卓榮泰宣布，高鐵採高雄方案南延，同時也會往東延伸到屏東六塊厝。另外，台積電也傳出未來將在屏東科學園區，設CoWoS供應鏈專區。對此台積電日前表示不排除任何可能性。
對於台積電可能進駐屏東消息，馨傳不動產執行長何世昌在臉書發文，表示屏東終於迎來重大建設與產業投資大利多，「國境之南可能會變成買房之難了。」
▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者葉國吏／綜合報導
台積電傳出可能在屏東科技園區設置CoWos供應鏈專區，有房產業者認為，國境之南可能會因此變成買房之難。
日前行政院長卓榮泰宣布，高鐵採高雄方案南延，同時也會往東延伸到屏東六塊厝。另外，台積電也傳出未來將在屏東科學園區，設CoWoS供應鏈專區。對此台積電日前表示不排除任何可能性。
對於台積電可能進駐屏東消息，馨傳不動產執行長何世昌在臉書發文，表示屏東終於迎來重大建設與產業投資大利多，「國境之南可能會變成買房之難了。」
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三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）早鄰房公寓明顯下陷，政府工程緊急搶救，豈料晚間「莘聖沐光居」右側鄰房突倒塌，住戶來不及取物痛哭，令人鼻酸，但這類基地開挖造成鄰損事件頻傳，業者呼籲新北市建管單位應立即公開事故前後之所有監測數據。
1分鐘前
三重建案工地「莘聖沐光居」出包，造成鄰房倒塌，該案是莘聖建設成立5年來的第一案。莘聖建設過去著重在土地整合開發，沒有推案業績，因此相關資訊較少，但仍翻出該建商董事長張惠玲曾言：「人與人之間最重要的是信任，該為每一個原屋主及承購戶做把關。」
52分鐘前
新北市三重區有工地6日開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，導致一棟公寓在晚間8點49分突然倒下，另一棟嚴重傾斜，工務局連夜拆除3樓及頂樓違建。就有網友忍不住直呼恐怖，「旁邊蓋新大樓，自己家裡被弄塌，到底多少雙北人住在那種老公寓啊？」話題引發議論。
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台北市立第一殯儀館去年底拆除，600坪的黃金地段傳出輝達有意進駐。對此有專家直言「八點檔都不敢寫的情節」。
1小時前
信義（9940）拿下捷運土城樹林線第一個聯開案，為LG17站出入口A，將興建地上29層住宅大樓。信義表示，考量資金成本，公司傾向合建，以案量變多、變大，擴張品牌力為目標，未來不排除繼續投標新北其他聯開案。
14小時前
2014年，「逗點教室」懷抱著「教育可以不一樣，讓我們一起熱血變強吧！」的信念，推廣全人教育與創新課程。從一間教室出發，十年間發展為桃園十間直營教室的教育品牌，成為孩子與家長在十二年國教中的專業夥伴。
16小時前
919後新案市場急凍，房價會跌價嗎？有可能出現建商倒閉潮嗎？桃園建商表示，桃園長期屬於落後補漲區，目前來看價格還是往上，此外也不認為會有建商倒閉潮。
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去年央行祭出信用管制，金龍海嘯來襲，房市買氣全面重挫，為衝買氣，建商促銷方式花招百出，分別有建案祭出賞屋送台積電1股、成交送金條等優惠，磁吸看屋年齡層老少通吃，也有建案跟上魷魚遊戲風潮，只要贏得競賽，就能獲得獎金，噱頭十足。
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新北三重六張街建案工地，疑因擋土措施原因，造成鄰房地基下陷，3層公寓明顯傾斜。現場建築師表示，目前已灌水、灌土方穩固，鄰房傾斜狀況趨緩，但不到最終的穩定狀態，目前慎重考慮灌混凝土。傾斜的房屋未來能復位嗎？建築師認為，要符合2大條件，但目前先以固定地質狀況為優先，才能考慮後續如何處理或重建。
19小時前
人口結構改變，目前台中市全市29個行政區，平均每戶人口為2.59人，其中，僅大安區的每戶平均人口仍維持在3人以上。估價師認為，今年房市有4種產品有機會撿便宜。信義房屋專家則建議：「及早進場，較不會錯過相對低價時機。」
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