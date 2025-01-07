台積電傳屏東設CoWos供應鏈專區　專家預言「國境之南」變4字

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電傳出可能在屏東科技園區設置CoWos供應鏈專區，有房產業者認為，國境之南可能會因此變成買房之難。

日前行政院長卓榮泰宣布，高鐵採高雄方案南延，同時也會往東延伸到屏東六塊厝。另外，台積電也傳出未來將在屏東科學園區，設CoWoS供應鏈專區。對此台積電日前表示不排除任何可能性。

對於台積電可能進駐屏東消息，馨傳不動產執行長何世昌在臉書發文，表示屏東終於迎來重大建設與產業投資大利多，「國境之南可能會變成買房之難了。」