三重「為何沒有百貨公司？」　內行反曝最大優勢：太方便

▲三重。（圖／記者項瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名網友日前發現，板橋有大遠百、中和有環球、新店有裕隆城，唯獨三重沒有自己的百貨公司，讓他不禁好奇，「為何無法發展？」對此，眾人歸納出3大原因，其中不少在地人直言，交通真的太方便了。

網友在PTT發文提到，「新北一環，板橋有大遠百、永和有比漾、中和有環球、新店有裕隆城，連二環的新莊也有宏匯，就唯獨三重，始終無法發展出自己的百貨公司。」

他接著表示，「每每說三重是九橋之都，去北市就好，幹嘛開百貨，但其他一環去北市也很快，卻依然能發展出自己的商業機能；而眾所期待的捷六CITYLINK，其實樓板面積相當小，所以只能開始蹭還在蓋的雙子星，但雙子星未來是由誰來經營，好像也還不清楚，且三重很大，不是每個地方都是一站到雙子星的，三重究竟為何無法發展出百貨機能呢？」

對此，許多在地人認為，三重最大優勢就是交通便利，且離台北市不遠，「三重快速道路網方便」、「三重就是吃台北機能無誤」、「三重過個橋就到北市西門町」、「它離台北市很近，其實不太需要」。

另外，不少鄉民也點出幾大關鍵，包括土地不夠大、人口不足等，「只要消費能力有～百貨就來了」、「三重似乎沒有比較大塊的商業用地」、「三重土地釘子戶很多，很難做重劃區」、「要蓋一間商場，又不是幾百坪就夠，商場需要千坪」、「新北的重劃區都是小規模進行，像新莊大規模商業區，才能有宏匯」、「就沒地啊，蓋在哪？蓋頭上嗎」、「三重人口只有板橋一半」、「任何地方想蓋商場，首先要解決就是土地取得的問題」。