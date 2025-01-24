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詹惟中解析蛇年生肖運勢＋辦公室風水！ 佈局「微型商辦」變身金蛇富王

▲▼風水,命理,蛇年,財運,詹惟中,微型商辦,興富發建設,生肖。（圖／翻攝自影片）

▲蛇年十二生肖運勢如何？怎麼增加財運？風水命理師詹惟中拍影片通通報你知。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

又到了歲末迎新春的時候，不少人期待2025年蛇年能夠「靈蛇甩尾」發大財，命理名師詹惟中表示，想要不管是Money還是Honey，都能精準捕捉到所有的機會，讓好「蛇」成雙，新的一年成為躺著就穩賺的蛇年富王，那就必須先了解蛇年生肖運勢以及辦公室風水，才能夠想「蛇」麼就有「蛇」麼；該怎麼做才能壞事「龍」總去、好運「蛇」進來？趕快往下看下去就知道了。

詹惟中說明，今年是乙已木蛇年，蛇在五行中屬火且與木相生，象徵著生生不息，蛇也代表了智慧、靈活與洞察力，在驛馬年的變動加持之下，更讓木蛇年充滿著以靜制動、靈活應變的能量。因此，他認為木蛇年最適合將資金像靈蛇般佈局在商辦資產上，「買股票當股東，不如當企業的房東」，透過精準長遠的「蛇式佈局」，就像「微型商辦」就能夠打造出源源不絕的被動收入，靜靜地等錢自己送上門來，人生自然興、富、發！

▲▼風水,命理,蛇年,財運,詹惟中,微型商辦,興富發建設,生肖。（圖／翻攝自影片）

針對12生肖在愛情、財運及事業的個別運勢，詹惟中表示，愛情最「興」的四個生肖分別為蛇、龍、兔、虎；屬蛇的人雖然犯太歲，但今年因為本身的思緒很細膩、追求愛情的慾望很強烈，所以會有加分的空間。生肖屬龍的人，愛情需要藉由像是同學、同事的人脈來幫忙，廣結善緣會使愛情更能發光、發熱。屬兔的人今年會有非常多追求者，本身對愛情也會非常投入，已婚人士也會感覺到枕邊人非常愛你、甜蜜如初。感情運最好的是屬老虎的人，除了已婚者可能懷孕，未婚者也容易懷孕，發生一夜情的狀況也非常多，詹惟中提醒大家對關係要忠貞，謹慎面對突如其來的愛情狀況。

▲▼風水,命理,蛇年,財運,詹惟中,微型商辦,興富發建設,生肖。（圖／翻攝自影片）

財運最「富」的四個生肖則是牛、鼠、豬、狗。屬牛的人今年一整年都是錢滾錢、財運亨通，資金佈局包括玩股票等會非常成功，過往的投資能夠回收。生肖屬鼠的人，今年要注意提醒自己「健康就是財富」，今年會因為身強體健在工作中活力四射，當然對錢財就可以有所期待。屬豬的人今年有遠方財、出國財和異國財，因此不要墨守成規、劃地自限，而是要外出遠行、旅行、國際貿易簽約等，才能賺取異地的錢財。屬狗的人呼應狗狗汪汪叫的特色，蛇年口才生財，會出現人脈豁達、左右逢源的趨勢，尤其和晚輩之間的互動，可以藉力使力、汲取智慧，便能夠高枕無憂、錢財一直來。

▲▼風水,命理,蛇年,財運,詹惟中,微型商辦,興富發建設,生肖。（圖／翻攝自影片）

事業最「發」的生肖有馬、羊、猴、雞四個。生肖屬馬的人，事業來自長輩的提攜，如果是傳承家族事業的人，詹惟中笑說一定要聽父母的話，除了親子關係更好之外，事業還會有大成就。其次是屬羊的人，在整年度的事業當中你是靠自己的設計發明，創造你事業的一個巔峰，有時候不能夠墨守成規，要有突破的想法，才能夠在事業上創造奇蹟。屬猴的人事業應該佈局在風水以及家人的互動上，注意風水擺設例如空間引入光線、空氣流動，自然有好心情，並且加強與家人之間的連結。屬雞的人在蛇年事業一飛沖天、左右逢源，不僅有長輩提攜還會聲名大噪，強運非常值得恭喜。

▲▼風水,命理,蛇年,財運,詹惟中,微型商辦,興富發建設,生肖。（圖／翻攝自影片）

想在新的一年達到金蛇騰飛、一路發發發的目標，詹惟中加碼給出能讓事業興旺的招財建議，那就是「錢」進微型商辦！詹惟中表示，2025年是青年大創業、小企業當道的時代，譬如網紅、社群行銷、設計師、網購帶貨、律師、會計師等行業，都適合進駐微型商辦，因此「若能跟著好的建商，投資市中心，就能夠創造出自己的區域產業聚落。」

微型商辦怎麼選？詹惟中以風水角度解析，標的要「座山靠水」，因為當後山有靠、財運不跑，商辦前要有水，讓錢來如水、財運源源不斷，他偷偷爆料建商的小秘密表示，「通常會選擇蓋商辦的地段，一定會在龍脈地帶」，這樣的地方通常地勢平坦、交通便利，而且前後都有大企業作為靠山，擁有聚氣納財的風水條件，能夠提供穩定的支持，詹惟中認為有了企業住戶長期進駐、更能夠減少空置風險，成為一個很好的置產避風港。

▲▼風水,命理,蛇年,財運,詹惟中,微型商辦,興富發建設,生肖。（圖／翻攝自影片）

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詹惟中推薦入手低總價、高顏值，且空間能夠靈活運用的微型商辦，坪數約25到45坪是他認為的最佳選擇。不光是要注重商辦地段風水，室內更要有好風水來讓獲利提升，像是辦公室門不對門，就不易有口舌是非，格局方正無缺，象徵圓滿財富可期。此外，空間區分為後大前小，讓老闆在後、員工在前，等於創造了兩個雙財位，藏風納氣讓錢財只進不出。

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詹惟中細數微型商辦的優點，認為只要選擇好標的，再加上風水的助力加持，當然可以增值、獲利吸納好財運，讓蛇年達成「好蛇成雙」的美好願景，迎來屬於自己的大豐收！

微型商辦推薦：市政壹號廣場https://bit.ly/4gXjLnc

關鍵字：風水命理蛇年財運詹惟中微型商辦興富發建設生肖

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