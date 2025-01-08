三重為何沒有百貨公司？當地人尷尬：被燒了　現成治安死角

▲新北三重公園。（圖／新北市高灘處提供）

記者葉國吏／綜合報導

大台北地區有多間百貨公司，但唯獨新北三重沒有，引起網友好奇。對此有當地人解答了，透露其實現在的治安死角就是以前的百貨公司。

一名網友在批踢踢上發文詢問：「三重為何無法發展自己的百貨公司？」文中指出，三重雖然鄰近台北市，但其他區域如板橋有大遠百、永和有比漾廣場、中和有環球、新店有裕隆城，甚至蘆洲都有徐匯廣場。該網友也提到，正在建設中的捷六CITYLINK樓板面積相當小，只能依賴未來的雙子星，但雙子星的經營商場方仍不明確。此外，三重區域廣大，不是每個地方都能方便到達雙子星。因此，該網友不解三重為何無法發展出百貨機能。

▲天臺廣場外觀。（圖／翻攝Google Maps）

對此有網友推文表示「因為10分鐘就到台北了」、「看到了這大概跟徐匯廣場差不多等級吧」、「腹地太小都拿去蓋房子了」。

另外也有當地人透露，其實早在40年代三重就有有一間天臺百貨，後來因火災和水災無法繼續營運，如今已經變成住商混雜的大樓，內有健身房或網咖等設施。這也說明了為何三重區至今無法發展出自己的大型百貨公司。

天臺廣場是三重當地人的共同回憶，不過在1998年一場火災後，因產權太過複雜一直無法重建。如今儘管有影城進駐，但仍有時傳出吸毒等事件，成為當地的治安死角。