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豪宅「無量大逃殺」中！菲神曝對話：一堆下殺還是沒人看

▲▼台北市信義區,台北鳥瞰,台北房市,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲台北房市。（圖／記者董美琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行去年9月祭出信用管制，掀起一波金龍風暴，全面重挫房市買氣。PTT股板「菲神」菲比斯昨（7）日就在粉專分享一張截圖，透露最近豪宅「無量大逃殺中」，一堆都在下殺還是沒人看。見狀，有網友打趣「這就是沒學到精髓，『賣不掉，加價賣』」菲比斯則笑回，「時代不同了，現在是加價賣、賣不掉。」

菲神在粉專「菲比斯-歐璞翔ＴｉＭＥ」貼出和仲介的對話，只見他問對方「降價again？」「連降兩次嗎？」對方回「對的～」「現在大坪數跟高總價的看屋數量少好多。」菲神就說「大家都想想就算了。」仲介便點頭「一如既往精闢的結論」、「目前觀察起來真的是這樣。」

最後，菲神傳了一句「算一算這戶，真的殺很多了耶」給對方，文中則表示，「最近豪宅無量大逃殺中，一堆都在下殺還是沒人看 像這戶已經降兩次共兩成了。」他也在留言處透露，兩人交談基本上是指億以上的北市豪宅。

貼文引發討論，「營建股都跌快50趴了…降2成真的還好」、「接下來就是無量崩跌」、「高總價已經票房毒藥很久了」、「漲好幾倍降兩成，嗯…」、「過豪宅線能貸款很少，要財力雄厚之人才辦得到。」

其中，有網友好奇發問，「中小坪數的交易還是很暢旺吧？」菲神回覆道，「符合新青安條件的影響較小，但買方無法用新青安的也還是會掉。」見有人搖頭，「豪宅殺沒用啊，一律當個案看待，法拍價殺才是殺真的。沒有動機，經濟這麼好的環境下哪個中產要賠售殺出…」菲神笑回，「因為中產買不起豪宅啊！豪宅賣方族群的趨向就不會叫個案了，因為不只這個案。」

還有網友相當詫異，「真的嗎？我以為大家股市賺到錢會搬出來買房子，看來大家覺得股市現主時比房市好賺，暫時都搬去買股票了。」菲神則回，「現在流行租，我朋友兩個人今天還騎腳踏車去看高價住宅，因為買顯著不如租」，還有朋友嫌棄某個開價一個月60萬租金的房子，原屋主裝潢改得「很熄火」，讓人很沒fu。

見有人留言打趣，「有錢人買房買到膩了嗎？」菲神指出，因為很多搬錢的方式被堵了，也難貸款、稅額變高，貸款利息比租金高不少，加上還要繳房屋稅地價稅，可能有錢人想想就算了，「有錢很好，卡在房子上難變現……不太好。」

關鍵字：房市豪宅降價大逃殺北市菲比斯菲神

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