500萬結婚「長輩拿老公寓換錢」！她怒分手：比鬼屋更像鬼屋

▲原PO果斷與男友分手。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「雙方家庭衛生習慣不同，真的無法走下去！」一名女網友透露，前男友家是一間老公寓，但充滿著狗騷味與屎尿味、廁所有尿垢且潮濕，讓愛乾淨的原PO一度嚇壞，但因深愛的對方並未分手，直到談婚事時，長輩認為原PO身上的500萬可以給他們回鄉下買房，這間公寓則過戶給她，嚇得原PO果斷分手。

一名女網友在Dcard表示，她與前男友交往5年，是個愛乾淨、外表打扮也整整齊齊的，某次與前男友搭紅眼班機，決定到對方家住一天，不料才發現對方原生家庭衛生習慣超級反差，家裡3隻毛小孩有狗騷味，而且隨地大小便，「一進門要閃屎閃尿」，嚇得原PO超想逃跑。

原PO說，礙於長輩非常熱情，她只能硬著頭皮住下來，前男友家是一間老公寓，2房1廳1衛，還有置物間，不過陽台堆滿雜物，室內幾乎處於陰暗環境，家庭成員則有爸媽、2位姊姊、男友與3隻狗。

原PO搖頭直呼，狗狗們大小便完，會跳上沙發、沙發堆滿衣服且飄有悶臭味、桌上堆滿雜物看起來黏黏的、廚房地上擺放食物與廚餘，最後則是廁所，長年尿垢加上環境潮濕，「還看到狗大便在中間...以上，那簡直比鬼屋更像鬼屋！」

反觀，原PO住在透天厝，有各自的生活空間與衛浴設備，加上媽媽有潔癖，因此習慣住在乾淨的環境裡。

即便如此，原PO因為深愛著男友，兩人也繼續交往下去，「他是很棒的人也很照顧我，我想只要避開那個家，應該就可以了」，後來也論及婚嫁，原PO家裡給了300萬，加上她也存有200萬，這一筆錢可以用來買新房。

殊不知，前男友爸媽主張，這一筆錢可以給他們回去老家買房，把超過市值500萬的公寓過給原PO，如此一來小倆口不用扛房貸壓力，只不過還有一個條件，就是兩位姊姊未婚，因此要先給她們住到結婚。

當下原PO腦袋一片空白，她回憶當時還出現耳鳴，後來爆哭說要離開，長輩也嚇壞了，才趕緊請前男友把她帶離開，「我出去後生理反應太大直接對路邊水溝吐了...想到那個環境那個狗味，我真的崩潰。」

由於當時前男友準備創業，因此並沒有多餘的錢去裝潢老公寓，原PO經過一番考慮後，決定與對方分手。結束了5年感情，原PO靠著時間、追星才走出傷痛，但她不後悔，「雖然我30歲了，也不想腦子進水跟任何有風險的婚姻綑綁！」

底下網友熱議，「這家人算盤打得也太精了吧，是找妳來想把破房子賣給妳換現金而已吧，還好妳夠清醒」、「錢給他們，房子賣妳？好怪...快逃～要是結婚了，可能會憂鬱症」、「很棒的真實故事，該分就該分，還好才30歲沒有鬼遮眼」、「妳這超級鬼故事，還好妳人間清醒立刻提分手」、「要是兩位姊姊都嫁不出去...不就慘死？誰嫁進去誰倒霉欸」、「分手很果斷！說要商談結婚，結果一開口就是覬覦人家財產，超級不要臉」、「結婚真的是二個家庭的結合」。