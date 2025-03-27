初訪男友家「進門要閃狗大便」　她曝家中5噁況：比鬼屋更像鬼屋

▲男友家的衛生狀況令她很震驚。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，前男友外表乾淨整齊，但某次造訪原生家庭，環境竟骯髒又混亂，小公寓住了5人和3隻小狗，狗味與擁擠的居住空間，讓她直呼「比鬼屋更像鬼屋」，男方家人還說婚後會把房子過戶給他們，就不用辛苦扛房貸，一想到要生活在那裡，她忍不住落淚甚至嘔吐，於是提了分手。

「雙方家庭衛生習慣不同，真的無法走下去！」女網友在Dcard發文，第一次到前男友家，是為了方便趕第二天的紅眼班機，但進門後的景象讓超震驚，男方家養了3隻狗，且味道很重，「更可怕的是，他家狗沒有教定點大小便，一進門要閃屎閃尿」。

除此之外，居住空間超擁擠，原PO透露，兩房一廳住了父母、2位姐姐、男友以及3隻狗，客廳堆滿雜物，沙發上則是未清洗的髒衣服，散發著悶臭味，廚房有果蠅、浴室馬桶有尿垢，「家裡長年陰暗看不到太陽，陽台堆滿雜物所以窗戶等於不存在，當下我真的快吐了」。

儘管原生家庭的環境很差，但原PO仍選擇繼續交往，認為只要避開對方的家就沒問題，沒想到現實卻很殘酷。去年雙方談到結婚，她提到自己有500萬可以買房，但男友家人卻提議，將買房資金讓給他們去鄉下買房生活，現有的公寓則轉交給她與前男友，「說那間公寓市值超過500萬，我也不用扛房貸壓力大」。

聽到這個提議，原PO腦海中浮現的全是骯髒擁擠的生活環境，「我聽完腦袋一片空白，再來就耳鳴，直接開始爆哭說要走」，而且錢給男友爸媽，也沒有資金可以整理房子，一想到未來生活要在那個地方，她當下就提分手了，前男友明知她對居住環境的要求，卻在談婚事時未先拒絕家人的建議，甚至帶她去面對這一切，讓她心灰意冷。

貼文曝光，掀起網友討論，「這家人算盤打得也太精了吧，是找妳來想把破房子賣給妳換現金而已吧，還好妳夠清醒」、「錢給他們，房子賣你？真的快逃欸」、「好可怕…看到文字我也想吐了，還好妳是聰明的！沒有感情誤事」、「恭喜你逃離」、「還真有長輩不要臉到拿後輩的錢」。