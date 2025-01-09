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逾30年老屋破500萬戶！　業者批政策沒跟上：現況租不起、買不起、換不起

記者陳筱惠／台中報導

今（9日）日舉辦的「2025中華民國不動產聯盟高峰論壇」上，不動產聯盟總會理事長林正雄說：「70%的民眾住在結構不安全的房子。」而台中市不動產聯盟協會理事長蘇興民直言：「國民現在呈現租不起、買不起、換不起的窘境。」

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

▲▼不動產論產論壇 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中華民國不動產聯盟總會主辦的「2025中華民國不動產聯盟高峰論壇」開講，業界大佬紛紛發聲。（圖／記者陳筱惠攝）

林正雄直言：「未來不動產要面對的除了碳費議題，實際上『下一代』更是重要的主軸，全台屋齡30年以上住宅正式突破500萬戶，佔比更高達一半，921前的建築物不論是建築使用年限與結構都已不符合居住安全，按照目前都更、危老的速度，要替換這些老屋得要百年、千年的時間。」

▲▼不動產論產論壇 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲林正雄呼籲政府應正視3大方向：「包含都更提高容積，讓1坪能夠換到至少1.5坪、解除第七波信用管制對第二戶限制，補助換屋族優惠、加強新青安或是『新新青安』政策。」（圖／記者陳筱惠攝）

但是都更、危老的誘因不足，讓台灣都更牛步的窘境，加上ESG、淨零碳排議題迫在眉睫，林正雄表示：「現階段像是汽機車汰舊換新有5萬元以上的補助、油車換電動車也有停車優惠、燃料稅等補助，甚至連買電冰箱、冷氣都能有減徵貨物稅的優惠，建議政府也應針對超過30年以上的老舊房子著手思考『住宅汰舊換新』補助方案，將有效提升都市防災。」

因此林正雄呼籲政府應正視3大方向：「包含都更提高容積，讓1坪能夠換到至少1.5坪、解除第七波信用管制對第二戶限制，補助換屋族優惠、加強新青安或是『新新青安』政策。」

臺中市不動產聯盟協會理事長蘇興民則認為：「 2024年因全球經濟波動、央行的政策改變，同時讓市場有了壓力與不確定性，目前仲介與代銷的銷售量降低、民眾對房市不安、對貸款需求沒有被滿足。」

▲▼台北房市,台北鳥瞰,台北市房市,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲全台屋齡30年以上住宅正式突破500萬戶，佔比更高達一半，921前的建築物不論是建築使用年限與結構都已不符合居住安全。（圖／記者陳筱惠攝）

蘇興民建議：「新青安是非常好的策略，但應該推動政策『專款專用』，目前市況首購、換屋、置產的族群全部混為一談，讓貸款餘額不足，影響到換屋族、第二戶貸款的正常運行，變成現況『買不起的租不起、首購族買不起、換屋族因貸款限制換不起』」

臺中市不動產仲介公會理事長林志雲認為：「第七波信用管制後，房仲業受到衝擊是一定的，但沒有倒店潮，成交量縮但委託量增加20%，代表民眾預期房地產不會好，過去惜售心態已轉變。」

另外，台中市不動產開發公會旗下由建商二代組成的「新世代委員會」日前也進入交接，新世代委員會自成立以來，歷經12年的發展，從最初的20多位會員，成長至今已突破百位，成為建商二代的重要舞台。

嘉磐建設執行長魏豪志正式接任會長，魏豪志以「成功來自前瞻布局與謹慎準備」為理念，對未來滿懷信心，他也表示：「新世代需要更積極地探索國際趨勢，深化與國內外建築業界的合作，面對ＥＳＧ浪潮，也同樣要為下一個世代鋪路，必須踏實且充滿信念。」

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關鍵字：住宅汰舊換新不動產聯盟房市不安台中市貸款需求

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