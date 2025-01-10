中捷運量最低站「日進出僅百人」　內行人曝：是明日之星

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線通車運量節節高升，但各站日運量中「九張犁站」的進出人口為全國最低的捷運站，從2位數至今也僅百人進出，連台中人傻眼，但隨著附近「九德區段徵收」正式開工，業者看好評估是下一棒重劃區的明日之星。

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▲台中捷運綠線通車運量節節高升，但各站日運量中「九張犁站」的進出人口為全國最低的捷運站，從2位數至今也僅百人進出，連台中人傻眼。（圖／記者陳筱惠攝）

業界高度看好的台中市烏日九德地區區段徵收工程，據了解，開發商早已鴨子划水、搶先佈局，有趣的是，九德區段徵收行經中捷綠線九張犁站、九德站，其中九張犁站是全線進出站人數最少的，對比九德站平均月進出站人數4、5萬人起跳，九張犁站都只有百位數，未來可望借助重劃迎來大變身。

「九德區段徵收」日前正式開工，台中市地政局長吳存金表示：「九德地區區段徵收整體開發面積達29.87公頃，工程總經費13億5999萬元，工期預計30個月完成，設計主題以『耕讀家園』為核心，結合農耕文化與現代教育特色，將生態、教育與生活機能融為一體，營造減碳永續的智慧社區。」

據規劃，九德區段徵收案將設置1處公園、5處兒童遊戲場及1處綠地，並以「原林森活」、「田埂耕遊」、「環園農野」等設計延續在地文化記憶。道路下方則設置共同管道，統一收納電力、電信、自來水等民生管線，避免日後道路反覆挖掘，提升道路品質與平整度。

▲九德區段徵收位於烏日區九德里，北側與13期市地重劃接軌，鄰近台鐵、捷運共構的大慶站，交通樞紐特色強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

在地房仲謝欣叡表示：「九德區段徵收位於烏日區九德里，北側與13期市地重劃接軌，鄰近台鐵、捷運共構的大慶站，區內有捷運九德站、九張犁站，交通樞紐特色強勁，由於鐵路高架化工程及捷運綠線已陸續通車營運，開發完成後將有效銜接縫合周圍重劃區成為方正街廓。

謝欣叡說：「且重劃區串聯周邊大眾運輸建設，包含74快速道路串接，具有強烈的交通優勢下，加上土地價格相對親民，有望成為開發商開發『首購』產品的首購區。」據悉，包括登陽建設、鉅虹建設都早已在此佈局。

▲在13期帶動下，且九德區段徵收的容積高於13期，因此前景受到看好。（圖／記者陳筱惠攝）

得業地產總經理黃博盛分析：「九德區段徵收位於台中唯一有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的烏日區，軌道建設先行，有助重劃區發展，再加上它與13期重劃區比鄰而居，在13期帶動下，土地成交、房市推案都具備一定外溢效應，且值得注意的是九德區段徵收的容積高於13期，因此前景受到看好。」

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