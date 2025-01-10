對保完4個月「等不到交屋」火大　一票不挺！專家點頭：沒欺騙

▲示意圖，與本文無關。（圖／photoAC）

記者鄺郁庭／綜合報導

原本很期待交屋，卻遲遲等不到下文！一名屋主表示，付款表上註明113年7、8月交屋，可對保完都4個月了，似乎使照都沒下來，也不知道過年前能不能驗屋。他再看了合約書，發現完工日壓114年7月初，直嘆根本是買方吃虧。對此，信義房屋專家表示，畢竟合約時間還沒到，並沒有欺騙一說。

屋主在「買房知識家」抱怨，感覺自己被建商應付跟欺騙，「當初付款表上註明、跟代銷都講113／7or8月交屋，結果拖到現在沒下文」，對保完都4個月，他忍不住在12月初跟1月初各打一次電話詢問建商，對方都掛保證，過年前會有使照。他再問「過年前能驗屋是嗎？」對方則請他等通知。

讓他更氣的是，代銷有表態，如果等不及可以幫忙賣，「賣個屁！一隻羊扒兩層皮來賣！」原PO指出，合約書上完工日是114年7月初，「查過所謂不可抗力因素這點，建商會有各種可成立的理由不付延時違約金，怎樣都是買方吃虧啊！」說自己3個月以來，每天都在查使照下來沒，「真的很像智障…」

看到貼文後，一票網友就納悶，「合約書上完工日是114／7，現在才一月捏」、「我看預售屋時，代銷倒是誠實說交屋是可能延後的，以合約書為準」、「本身就還沒到期限，是在為難誰啊？」其中，有過來人則分享，「我們這邊有建商DELAY一年交屋，後來賠償半組冷氣」、「只能說頭次買房沒經驗，以後就會知道，叫代銷給我白紙黑字寫下來。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，畢竟合約時間還沒到，並沒有欺騙一說，而且對建商、代銷公司來說，其實越早交屋越好，避免名譽受損。另外，大多業者都會說清楚承諾交屋日和實際交屋日期可能有落差。不過，也難免遇上小型或想投機的業者，所以買房最好還是慎選建商品牌。