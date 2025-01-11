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想換掉建商附的電子鎖！一票大推「這種鎖」：大小包不用煩惱

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

建商建造預售屋時，會向廠商大量批發建材。有預售屋屋主表示，建商有附電子鎖，可以選密碼或磁扣，但他想換成有指紋或人臉的那種比較好，求問其他人會不會想換掉？就有不少人大推其中一種鎖，「是我的話會換掉」。另外，信義房屋專家則補充關於退裝潢的話題。

有屋主在「買房知識家」表示，「買大樓建商有附電子鎖，想問大家會想換掉嗎？」會這樣說，是因為建商附的是密碼或磁扣鎖二選一，可原PO比較想要指紋或人臉辨識鎖。

貼文引發討論，「有錢就換！沒錢就好好用到壞掉再換」、「要看社區，有的無法更換，因為有的連結社區的門禁、跟警衛室有消防連線」、「先用，以後壞了要換你還得心疼2萬元」、「先加減用，以後會出藍芽或UWB超寬頻，可以像車子那樣，靠近即解鎖，到時候再換就好。」

其中，不少人推薦人臉辨識鎖，「換人臉很好，大包小包再也不用煩惱」、「當然是人臉辨識比較方便」、「人臉跟指紋比較好用，是我的話會換掉。」

另外，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，確實有屋主會退訂建商附的裝潢如廚具，改訂自己喜歡的品牌。不過，附裝潢有個好處，就是房價也包含裝潢費用，能一併跟銀行貸款，自備款負擔就沒那麼大。所以也能像網友們說的，反正先用看看，不滿意再換。

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關鍵字：建商電子鎖換鎖裝潢預售屋信義房屋曾敬德

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