北市文山「百萬時代來臨」　在地房仲：4新案帶動補漲

▲北市文山新案「百萬時代」來臨，2024年一口氣出現4場預售案單價上百萬。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市文山新案「百萬時代」來臨，2024年一口氣出現4場預售案單價上百萬。信義房屋在地房仲表示，文山區房價長期處於被低估的狀態，去年以來陸續出現單價破百萬新案，可說是一種補漲的概念，就在地人而言，也逐漸認同這樣的價碼。

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2024年台北市文山區出現4個最高單價破百萬元的新案，包括「元利四季莊園」、「信義富境」、「丰景」、「漢皇蒔序」。

信義房屋文山試院店主任蔡育豪表示，文山區房價長期處於被低估的狀態，去年陸續出現單價百萬元新案，除了個案表現因素，也可說是一種補漲的概念，「文山新案百萬時代來臨，就在地人而言，也逐漸認同這樣的價碼。」

蔡育豪強調，文山區剛性需求強，一直以來都沒什麼投資炒作買盤，在地客看房眼光都是雪亮的，不會盲目追價，除了會看建商品牌、建材等級，也會評估個案地段的好壞，並參考周圍中古屋行情。

至於外來客，蔡育豪指出，歷年來文山區人口數呈現正成長，顯示出持續有外來客買進，不少購屋族買房相當重視捷運機能，除了會選擇既有捷運路線，像是景美、萬芳醫院站周邊；此外也會選擇未來有捷運的區塊，環狀線站點周邊指名度頗高。

▲2024年北市文山區4大案衝破單價百萬元 。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示：「當新北第一環價格已來到9字頭、甚至破百萬時，文山區當前房價也仍不算貴，這波文山房價走升，除了可解讀是補漲，也可說是一種比價跟漲效應，能讓原本想買新北第一環的消費者，產生不如買文山的心理。」

觀察個案以「信義富境」為例，愛山林業務部區主委簡才富表示，「信義富境」位於萬芳路，緊鄰現有的捷運萬芳站，基地面積達8800坪擁大片森林公園，建物規劃26層具河景視野，觀察目前已購客以文山在地客、北市外來客為主，比例大約各半。

簡才富指出，文山區的客戶在地認同度高，當區內有符合需求的新案出現時，換屋及二代首購買盤都會出現，外來客部分以大安、信義區為大宗，以「信義富境」來說開車約8~10分鐘即可抵達信義計畫區，而房價卻與信義區差距甚大，客戶認同文山的高CP值。

簡才富補充，該區未來還有捷運東環段通車，到紅線象山站約10分鐘，搭配木柵路四、五段約15公頃的區段徵收，民間投資45億元BOT的大動物園計劃，有星級酒店、水族館、商場陸續完工，加上文山區原有的明星學區、人文環境，將大幅提升區域價值。

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