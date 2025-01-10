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台中七期摩鐵最盛15間「僅剩5間」　身價翻倍全變身豪宅

▲▼ 七期摩鐵，汽車旅館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲前世摩鐵搖身一變成豪宅，也讓過去充斥超過15間摩鐵的七期，如今僅存5間尚在營業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期重劃區開發逾30年，隨著土地開發飽和，過去被視為養地最划算的摩鐵業，地主紛紛出售土地轉賣建商，這些前世摩鐵搖身一變成豪宅，也讓過去充斥超過15間摩鐵的七期，如今僅存5間。

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盤點過去七期汽車旅館交易案，總價最高為興富發以32億元買下「樺品居汽車旅館」，而土地單價最高則是去年底寶輝建設以每坪388萬元買下歐風商旅，未來豪宅每坪身價可能將從百萬元起跳。

至今僅剩下5間分別為市政路的「沐蘭汽車旅館」、市政北二路的「第五大道汽車旅館」、以及市政北七路的「悅萊汽車旅館」、「映夜行館」以及朝馬路上的「和樂汽旅」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

據市調統計，七期內被開發商收購的汽車旅館單筆交易金額最高的樺品居汽車旅館，地點位在市政路、惠文路口，如今已興建成興富發「雲頂」住商大樓，該案最高成交單價達每坪96.8萬元。

而市政北七路上原「波特曼汽車旅館」用地，也已改建為「遠雄琉蘊」住宅大樓，產品規劃33~45中小坪數，目前實登最高成交單價為頂樓戶的95.8萬元。

而近期公開的「聯聚玉衡大廈」，基地其中一部分為沐夏汽車旅館原址，連同鄰地合計有1838坪基地，聯聚建設將興建為樓高51層、每戶62坪的超高層豪宅大樓。外界推估「聯聚玉衡大廈」單價將從百萬元起跳。

無獨有偶的是，日前新誕生的台中「地王」座落於市政北七路、惠民路口，由豪宅龍頭建商寶輝建設以每坪388萬元大手筆買下歐風汽車旅館，土地面積約有542.5坪，與之相鄰的還有一間七期內所剩無幾的音樂酒吧餐廳，是否會持續整合用地，外界議論紛紛。

▲▼ 七期摩鐵，汽車旅館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期土地強度高，若加計危老獎勵及容移，500坪以上基地即可滿足建商開發效益。（圖／記者陳筱惠攝）

而七期摩鐵身價隨著時間演進，不斷創下驚人價碼，推升七期地價飆漲，在地房仲表示，七期地價從百萬元到300萬元飆漲3倍之多也就是這幾年的事，目前已經有七期新案均價達百萬元，而地價上漲成本增加，未來土地交易精彩可期。」

據了解，目前已知其實有不少其他產業如零售、餐飲業都想在七期範圍找尋旗艦店店面，租金開價不手軟，但就是苦於沒有土地，即便土地租金上看每坪3000元，也一地難求。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「七期土地強度高，以容積新六土地來說，容積率達600%，若加計危老獎勵及容移，500坪以上基地即可滿足建商開發效益，目前七期內土地蓋一塊少一塊，汽車旅館被收購、創價仍非最終回，接下來剩餘的大面積土地，更是有機會再創高價。」

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關鍵字：台中七期摩鐵業豪宅土地交易

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