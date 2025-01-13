北市以外最貴辦公室！「台灣之鑽」緊鄰百貨店王　成交單價破百萬

▲大台中地區商辦成長幅度最快，被市場稱為異軍突起區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大台中地區商辦成長幅度快，實登揭露預售商辦「允將TST台灣之鑽」，出現史上最貴總價2.3億元交易，拆算單價107萬元，也是全市首個突破百萬元單價的商辦產品。

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預售商辦「允將TST台灣之鑽」，基地位處七期正台灣大道上，夾在全台店王新光三越中港店與台中大遠百中間，在2024年11月時出現26樓約240坪、總價2.3億元、拆算單價107萬元交易，直接衝破總價、單價紀錄，且也是北市以外最貴辦公室。

▲正台灣大道門牌、也是目前正七期唯一的標準商辦「允將TST台灣之鑽」，出現單價破百萬交易。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲謝兒政說：「台中聚集精密機械、航太、半導體等大廠，備受國內大廠及外資企業矚目，過往在工業區內的廠辦合一，逐漸轉往為講究門面的頂級辦公室，該案落在正台灣大道門牌、也是目前正七期唯一的標準商辦選擇，產品特殊性與地段都進一步帶動台中商辦市場價量表現。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛則認為：「該案有一個相當稀缺的特色，除基地位置相當具指標性外，建商也超前部署爭取中部唯一取得歐盟GRESB綠建築認證的商辦，一般開發商對於來說『賣斷的』商用不動產，不太會去爭取高規格的認證標章包含智慧建築、綠建築、銀級建築，也因此該案從一開始認證規格拉非常高，不能說是豪辦，應該要用『奢辦』形容。」

▲業者認為該案能夠創價的原因，是從以「奢辦」出發將認證規格拉非常高。（圖／記者陳筱惠翻攝）

黃舒衛說：「值得注意的是，這些認證未來勢必要持續更新，日常也要監測盤查，這樣的產品維護，買進的業者也有這樣的共識，是成為整個市場能凸顯、被認同的重要關鍵。」

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