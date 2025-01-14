花錢買備品！他批「變相給飯店多賺」苦到旅客　網：房價又沒有降

▲飯店過去多會提前準備好備品。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（2025）年元旦起，旅館業的備品提供規定有更動，有部分飯店會以販售的方式提供個人衛生用品。就有網友發文表示，現在入住飯店不主動提供一次性備品，而櫃檯則是一包賣50元，這就讓他很納悶，這不是變相給飯店多賺錢嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「取消一次性備品是什麼白痴政策」為標題發文，提到他入住飯店時，才知道現在不會主動提供一次性備品，若有需要，可至櫃檯購買，一包50元。對此，他實在感到不解，這樣有什麼意義？相信多數人如果沒帶，就會吞下去購買，等於變相讓旅宿業者多賺這備品的錢，這個政策有跟沒有一樣，只是苦到旅客要多花錢買備品。

貼文曝光後，底下有網友也回應，「出去玩能便利就便利，還要自備牙刷牙膏是X小？重點是住一晚還沒比較便宜」、「房價又沒有-100元，憑什麼不提供？讓業者繼續賺」。還有網友表示，「牙刷、刮鬍刀我都自己帶啦，但牙膏、沐浴乳、洗髮乳真的沒帶過」。

▲備品相關話題引起網友討論。（示意圖／記者彭懷玉攝）

但也有網友則認為，「還好吧？就跟前陣子的減塑，不提供吸管的政策一樣啊」、「花錢不能阻止你消耗一次性商品，但可以阻止一部分人使用，這樣目的不就達到了」。

環境部資源循環署昨（13）日表示，環境部在112年7月17日就有發布「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」的公告，旅宿業應該於今年1月1日起依下列規定辦理。

一、不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品。旅宿業可於盥洗沐浴室改以陳列大於180毫升固定式瓶裝或掛壁式等方式，供消費者使用。

二、梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品不得於營業場所陳列。但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。此外，旅宿業除於訂房時提醒民眾自備個人衛生用品外，民眾入住時若未自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。

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