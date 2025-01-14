住飯店要花100元買備品！他拿到手嘆「更不環保」：就是為了省成本

▲梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品不得於營業場所陳列。示意圖，與本文無關。（資料照／記者彭懷玉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

今（2025）年元旦起，旅館業的備品提供規定有更動。針對此事，網紅Cheap認為，其實不提供一次性的備品，實際上就是為了省成本而已，「為了守護台灣環境，建議出國旅遊，把碳排留在日本、東南亞，這才是愛台灣啦～」貼文曝光後，引發討論。

環境部資源循環署昨（13）日表示，環境部在112年7月17日就有發布「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」的公告，旅宿業應該於今年1月1日起依下列規定辦理。

一、不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品。旅宿業可於盥洗沐浴室改以陳列大於180毫升固定式瓶裝或掛壁式等方式，供消費者使用。

二、梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品不得於營業場所陳列。但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。此外，旅宿業除於訂房時提醒民眾自備個人衛生用品外，民眾入住時若未自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。

對此，Cheap在臉書粉專上發文，開頭就寫著「環保救台灣」，但他認為，不（主動）提供一次性的備品，「實際上就是為了省成本」，日本的備品都是放在大廳給大家拿，難道日本的形象有比台灣差嗎？

Cheap接著也說，台灣的夜市攤販、物流包裝、一次性外送容器才是「真正的大頭」，但是會限制傳統市場、夜市、路邊攤、電商、量販店的包裝嗎？他最後也直呼，「為了守護台灣環境，建議出國旅遊，把碳排留在日本、東南亞，這才是愛台灣啦～」

之後Cheap也再發另一篇文，透露他入住嘉義某飯店時，確實沒有提供備品，必須付費100元購買。但他拿到後，認為這樣「其實更不環保」，因為他其實只需要牙膏和牙刷，但卻得要連化妝棉、梳子都一起買。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「塑膠吸管表示：我已經扛這個環保黑鍋扛很久」、「去年12月去日本，備品真的是放在大廳隨人拿，昨天剛住完高雄旅館，原本的兩人份備品現在一包要30元，真的不如存錢去日本玩」、「我每次去菜市場買菜都獲得一堆塑膠袋」、「為了節能減碳，只好不住台灣的旅館」、「最會推動日本旅遊不是日本人，是國旅」。

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