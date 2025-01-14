街邊神祕服飾店「為何不會倒？」　網曝內幕：連店都不會踏進去

▲為何有些服飾店明明客人不多，卻不會倒呢？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有時走在路上，就會看見一些價格相對不親民的服飾店，近日就有網友表示，如果這類服飾店是開在百貨內的話，還可以理解能營業下去的原因，但倘若是開在外面，明明很少看到客人進去逛，為何卻不會倒？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「神祕服飾店沒人逛怎都不會倒」為標題發文，提到她家附近開了一家多在百貨設櫃的服飾店，該家服飾店若開在百貨公司裡面，她可以理解會有很多貴婦去消費，不必擔心營業額，但開在街上的話呢？

原PO透露，她每次經過這家服飾店，都沒看到什麼客人，但是路邊的租金應該也不是很便宜，為什麼沒什麼人逛，卻不會倒呢？這個類型的名店其實不少，應該很多人都曾經看過吧？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好奇+1，我家附近的名店開了超久，從國中看到現在應該有10幾年了，是真的都沒看到有人逛」、「真的！火車站附近也會有類似的店，原本以為是倒了，結果是換對面繼續營業」、「他們的衣服料子都很好，不過客群大概就是貴婦、董娘級，消費力堅強」。

也有網友指出，「你說的路上那種XX名店都是死忠老客戶，有的每季只看目錄就買好幾萬了，然後送貨上門，連店都不會踏進去，就是我媽」、「因為新品大部分都是電聯客人，他們有興趣就會來試穿，有時候是直接下訂」、「我家就是～XX名店，媽咪闆娘，家裡客人幾乎都是看著我從小長大的多年忠實顧客，跟媽咪都變成好朋友了」、「他們都是做熟客喔，而且消費能力很高，所以才不會倒（兒子有個同學家裡開一間）」。

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