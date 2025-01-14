【廣編】三重右岸「川晴青青」　站穩新北一級熱區

▲基地緊鄰新北大都會公園，是許多人嚮往的都市森活。

圖、文／海悅廣告提供

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，而二重重劃區右岸又比左岸更具未來發展，無論是捷運三重站，以及即將開幕的Citylink大型商場，都將為區域抬升無可限量的產能與價值。「川晴青青」即是位在這個極具量能的核心要區。

「川晴青青」緊鄰面積約424公頃新北大都會公園，相當於16座大安森林公園的遼闊綠帶，是許多人嚮往的都市森活。「川晴青青」位在二重重劃區右岸，鄰近三重傳統鬧區，全聯、藏壽司、麥當勞等連鎖品牌早已遍地開設，滿足上班族隨時採買的便利性。未來逾千坪的捷運共構商場－Citylink也將在此落腳，讓三重在地人引頸期盼。「川晴青青」下樓就是以國際視野培育孩童的吉的堡幼兒園，輕鬆步行也能抵達集美國小，學校文風鼎盛，早已是相當熱門的區域校園。

「川晴青青」更邀來甲級營造廠「億東營造」擔任營建工程，打穩施工品質；加上本案使用鋼筋混凝土RC結構，耐震係數達0.3gal，更進一步保障住戶居住安全。建材部分更不馬虎，「川晴青青」使用業界知名的錦鋐氣密窗，8+8mm膠合玻璃，強化水密與抗噪能力；廚具則遴選獲得消費者理想品牌櫻花廚房設備，以及美國百年經典品牌KOHLER衛浴，要讓現代人享受暖心滿足的居家生活。

【川晴青青】小檔案

接待會館：新北市三重區水漾路一段126號7F

預約專線：02-2971-2468

坪數房型：25-42坪二-三房

投資興建：英集股份有限公司

營造工程：億東營造股份有限公司

建案設計：謝佑祥建築師事務所所

建築代銷：海悅機構-海樺廣告股份有限公司

官方網站：https://bit.ly/4fGcEhs