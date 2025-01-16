天龍國地上權住宅市場冷清　去年僅1案「要賣9字頭」

▲2024年台北市只推出1場地上權案。（圖／《住展》提供）

記者項瀚／台北報導

北市為地上權住宅推案的主要區域，但近5年來仍只有推出6案，仍是相當冷門。觀察這些建案，價碼約是行情6~75折，且規劃不少中小坪數，訴求租金投報。

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觀察沒有土地所有權的地上權住宅，以台北市為最主要推案地，不過近5年來，除了2021年推出3案相對為多，2020、2022年則是一個地上權案都沒有，2023年有2案、2024年僅1案，市場對這類產品興致相當淡薄。

《住展》雜誌發言人陳炳辰分析：「地上權案遭詬病，主因包括無法持有土地風險、貸款條件不佳、未來增值幅度有限、價值隨著年限遞減，還得繳交不少的地租等因素，要見量體多因大環境走強而分一杯羹，但都是個位數的差異，起伏不大。」





▲台北市近5年來，只推出6場地上權案。（圖／《住展》統計）

不過，仍有特定建商十分鍾情地上權案，麗寶建設就在全台到處標下地上權推案，大將建設也很積極，之後在台北市中正區、大安區都會見其作品，持續挑戰票房毒藥在於如今地價、房價居高不下，地上權標案價碼較低，可有效反映在售價上。

以僅推出一個地上權案的2024年來說，位於內湖區四期重劃區的「麗寶鵬程豐潤」，單價開在9字頭，比起內湖區新案價打了75折。

而2021年在古亭生活圈的「虹耀今采」、中正紀念堂周邊的「大將豐喆」，分別交易在單價8字頭、6字頭水位，對比當時該地的區域新案行情約打了6折，有一定吸睛效果，也透露出這類物件的市場價值。

陳炳辰表示，地上權物件常被作為投資出租用，因此如「麗寶鵬程豐潤」、「基泰大安」、「虹耀今采」均有不到20坪的小宅規劃，比方「虹耀今采」招租廣告來到4~5萬元，換算投報率約3%，不少地上權案便以此方向訴求。

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「地上權住宅貸款不容易，投資的資金效益較低，且由於產品冷門，轉手性也較差，因此即便是投資客，也比較不會選擇地上權住宅投資。」

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