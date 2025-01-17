買得起的三重捷運宅　台北橋站稀有新案「邑城仰睦」吸睛

【企劃特輯】

近幾年來，三重房市的熱議話題集中在仁義重劃區、二重左右岸等地段，但對區域客、首購客而言，捷運台北橋站、重新路、正義南北路等大道環抱的「正三重」，依然是自住、換屋第一選，不必等待的繁華機能、一橋直抵民權大道的優越地利、輕取北市西區門戶的未來價值等，皆是購屋者夢寐以求。然而市中心建物老舊、溝通改建費時，新建案極為稀有。近日「邑城建設」突破危老重建的窒礙，在捷運台北橋站350米推出新案「邑城仰睦」，甫問世就豐收佳績，進入末班車銷售壓軸。

▲三重捷運台北橋站周邊皆為老舊市區，新案極為稀缺，「邑城仰睦」坐擁捷運350米優越地利，甫推出就豐收熱銷。

買得起的正三重捷運宅 小坪低總價磁吸首購首換

上櫃科技巨頭「邑昇實業」巨資的建設品牌「邑城建設」，匯聚專業的都更危老團隊，透過誠意溝通與靈活條件，一條龍的耐心服務，持續在雙北進行多座危老重建項目，備受好評。新案「邑城仰睦」坐落捷運台北橋站350米，一站直驅北市民權大道，同步接軌百年大稻埕，是上班族、通勤族夢寐以求，主打中、小坪數低總價，買得起的「真」捷運宅，同時傲踞信義公園第一排，以千坪綠意隔絕喧囂，居住條件極為優異，滿足首購、首換夢寐以求的條件。

▲文化北路、三和早市、夜市、重新路、正義南北路、天台等大型繁華商圈圍繞，成熟機能是重劃區無法企及。

重劃區缺乏的繁華機能 三和早市、夜市經典商圈

相較尚在苦候機能的重劃區，「邑城仰睦」位處三重百年老城區，繁華機能圍繞，從捷運台北橋站返家途中，三和商圈早市、夜市全天候盛迎，在地人從小吃到大、開業一甲子的經典美食沿街款待，多間餐廳曾獲「台版必比登」之稱的「500碗」，輝達執行長黃仁勳親臨的「五燈獎豬腳滷肉飯」散步就到，優越的生活條件讓地段價值萬年不敗，讓在地客不必離開熟悉的生活圈，也能享受嶄新的居住品質。

▲邑城仰睦以親民的中、小坪數、低總價捷運宅、一橋進北市的優勢，吸攏無數首購首換族。

▲本案一橋百年大稻埕，輕取北市西區門戶計畫，其中台北雙星預計2027年完工，55、74層超高層國際地標大樓，未來價值將外溢三重。

高樓層一房一廳一衛 共享台北雙星未來價值

本案進入銷售末班車，主推高樓層1房1廳1衛輕總價產品，一橋民權大道的優勢，共榮北市西區門戶計畫千億未來，房價支撐力度高，亦吸引不少置產客。台北雙星預計2027年完工，55、74層超高層國際地標大樓，2024到2030年接棒盛迎市議會舊址、台北明日埕、台北郵政雙塔、行二行三等八座地標相繼動工，未來令人期待。



│邑城仰睦│台北橋站350米

投資興建│邑城建設股份有限公司

行銷企畫│海悅機構-海宇國際股份有限公司

接待中心│三重區重新路二段43號1樓

客戶專線│02-29859988

建案官網│https://pse.is/6z9xrv