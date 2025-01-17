年度十大代銷出爐　3巨頭接案破5600億

▲2024年十大代銷出爐，前三名分別為海悅、新聯陽、甲山林，3巨頭接案量皆破千億元。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2024年十大代銷出爐，前三名分別為海悅、新聯陽、甲山林，3巨頭接案量皆破千億元，合計破5600億元。另外，創意家本次以674億元拿下第五名，且預計今年將再成長；而以往深耕北部的信義代銷，首次前進南台灣，接案量388億元拿下第九名。

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2024年房市燒燙燙，代銷業者也跟著荷包賺滿滿，數字科技（5287）旗下《591新建案》統計七都去年十大代銷接案量創新高，合計約9225.3億元，較前年成長超過3成。

排行方面，海悅廣告蟬聯龍頭寶座，從統計至今已連續6年稱霸，接續為新聯陽機構、甲山林集團、萬群地產、創意家行銷、新高創廣告、新理想廣告、慕樺建築行銷、信義代銷、聯鑫不動產。

海悅去年接案量2402億元，近年積極南下搶灘代銷市場，去年更有近半數案量來自中南部，接案版圖遍及全台，無論是接案個數、總銷、戶數皆居全台之冠。

▲2024年十大代銷接案量排行整理。（表／記者項瀚製）

居次的新聯陽機構也不容小覷，2024年接案量來到2040億元，與海悅相距不遠。新聯陽去年接案大豐收，歸功5大百億指標案，包括600億元「元利四季莊園」、220億元「東方大境」、150億元「吾雙」、110億元的「麗寶南法莊園」、100億元「華固頂滙」。

季軍則為甲山林，2024年案量同樣超過千億元，與前年相比持平。甲山林總經理張境在表示，集團除了代銷業務，近年自建案比重也逐漸放大，像是2024銷售個案中就有不少大案為自建案，包括北市「中山麗池」、新北「金城帝寶」、基隆「美麗上城」，未來目標自建案與代銷業務比重將拉到9：1。

第五名是創意家行銷，本次重返榜單，接案總銷達670.4億元，且今年手握更多指標案。創意家副總柯仲武表示，今年預推個案總銷來到815億元，包括兩大百億大案，北市「南港國際」、台南「欣巴巴鄭子寮案」。

首次入圍十大代銷的慕樺建築行銷，2024年接案總銷413億元，拿下第八名，慕樺專營雙北豪宅，不畏豪宅市場受打炒房影響。再來，以往深耕北桃的信義代銷，去年首次前進南台灣，承接台南「皇鼎森琚」、「永龍VA6巴哈」，接案總銷來到388.6億元。

▲2024年十大代銷整理。（表／《591新建案》）

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