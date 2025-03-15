入住逾百年老屋10年　美國夫妻翻修才知「沒有地基」

▲這對夫妻與6名孩子同住，進行房屋翻新工程。（圖／翻攝自Instagram）

記者詹雅婷／綜合報導

美國明尼蘇達州一對夫妻搬進135年歷史的老屋，入住10年之後進行翻修，發現家裡雖然有地下室，但房子沒有地基，下方只有一堆泥土、石頭與黏土，只能暫時擱置翻修作業，最終在專家協助下才解決眼前問題。

Newsweek報導，女子麥考依（Kylie McCoy）與丈夫居住的這間房子建於1895年，丈夫家族成員1911年買下這棟房子，麥考依與丈夫一家在2014年搬至此處。夫妻倆養育6名孩子，隨著家中成員越來越多，兩人也開始有了為房子做些增添改變的想法。

2024年4月，夫妻倆開始翻修這間房子，但當使用挖土機進行挖掘時卻發現從未觸碰到地基，隨著越挖越深，土地越變越凹陷，整個作業停擺了，因為深怕家中餐廳會塌陷。在這之後，他們發現整間房子是靠精心擺放的石頭所支撐，有些區塊則是坐落在泥土、黏土之上。

▲夫妻發現房屋底下沒有合適的地基之後，找專家抬高房子安裝地基。（圖／翻攝自Instagram）

整個翻修工程暫停1個多月，夫妻倆在此期間重新進行評估，仔細審視房屋規劃，也考量到預算需要調整，因此把部分原有設計拿掉，包括桑拿房、燃木壁櫥等。

在好友專家的協助之下，整間房子被抬高18英寸（約45.7公分）來安裝地基。麥考依透露，把房屋抬高的額外費用就要5萬美元（約新台幣164萬元），她也把房屋翻修的過程拍成影片上傳至Instagram，引發討論。

報導稱，麥考依2024年4月遇上翻修問題之後，已於同年10月買下這棟房子。依據房地產資訊網站Zillow數據，當地平均房價為33萬487美元（約新台幣1082萬元）。