一晚2.9萬！黃仁勳來台都住「這酒店」　科技大老愛它原因曝

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達執行長黃仁勳抵台後，再度掀起「追勳潮」，昨晚（16日）赴台中逢甲夜市，沒想到人潮太多擠不進去，行蹤引發關注，包括下榻的台北「文華東方酒店（Mandarin Oriental, Taipei）」也掀起討論。事實上，該間酒店是國內外名人下榻首選，平均每晚房費達2.9萬元。

黃仁勳近幾年回台時，都只入住台北文華東方酒店，這次也不例外。值得注意的是，該間酒店是國內外名人下榻首選，屢獲「富比士五星」殊榮，先前台北國際電腦展時（COMPUTEX），除了黃仁勳入住之外，超微（AMD）執行長蘇姿丰、美超微總裁梁見後都是住文華東方。

▲文華東方酒店。（圖／記者林敬旻攝）

至於為何選擇文華東方？根據《經濟日報》過去的報導，黃仁勳御用髮型師王永泰曾透露，這些科技大老會喜歡文華東方的原因，主要是有「私人管家」的服務。私人管家的服務內容，是協助入住多日的貴賓安排行程，並且絕對注重住客高度私密性。

據了解，台北文華東方酒店前身為中泰賓館，在2008年時，於中泰賓館原址重建為地上14層的歐式建築，總共303間房間，店內擺設1700多件原創藝術品，大廳的水晶吊燈由5萬個水晶組成，於2014年5月18日開幕。

台北文華東方酒店是台北著名地標之一，也是全台奢華旅宿指標。2017年起連續五年獲得擁有「酒店界奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）五星最高殊榮；2018年起連續三年拿下《台北米其林指南》酒店評鑑最高等級「5棟紅房」(5 Red Pavilions) ，也是台北唯一酒店獲得最高殊榮，館內的雅閣中餐廳連續三年被評為米其林一星。