ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一晚2.9萬！黃仁勳來台都住「這酒店」　科技大老愛它原因曝

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／攝影中心）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達執行長黃仁勳抵台後，再度掀起「追勳潮」，昨晚（16日）赴台中逢甲夜市，沒想到人潮太多擠不進去，行蹤引發關注，包括下榻的台北「文華東方酒店（Mandarin Oriental, Taipei）」也掀起討論。事實上，該間酒店是國內外名人下榻首選，平均每晚房費達2.9萬元。

黃仁勳近幾年回台時，都只入住台北文華東方酒店，這次也不例外。值得注意的是，該間酒店是國內外名人下榻首選，屢獲「富比士五星」殊榮，先前台北國際電腦展時（COMPUTEX），除了黃仁勳入住之外，超微（AMD）執行長蘇姿丰、美超微總裁梁見後都是住文華東方。

▲媒體與歌迷於文華東方酒店守候張學友。（圖／記者林敬旻攝）

▲文華東方酒店。（圖／記者林敬旻攝）

至於為何選擇文華東方？根據《經濟日報》過去的報導，黃仁勳御用髮型師王永泰曾透露，這些科技大老會喜歡文華東方的原因，主要是有「私人管家」的服務。私人管家的服務內容，是協助入住多日的貴賓安排行程，並且絕對注重住客高度私密性。

據了解，台北文華東方酒店前身為中泰賓館，在2008年時，於中泰賓館原址重建為地上14層的歐式建築，總共303間房間，店內擺設1700多件原創藝術品，大廳的水晶吊燈由5萬個水晶組成，於2014年5月18日開幕。

台北文華東方酒店是台北著名地標之一，也是全台奢華旅宿指標。2017年起連續五年獲得擁有「酒店界奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）五星最高殊榮；2018年起連續三年拿下《台北米其林指南》酒店評鑑最高等級「5棟紅房」(5 Red Pavilions) ，也是台北唯一酒店獲得最高殊榮，館內的雅閣中餐廳連續三年被評為米其林一星。

 【延伸閱讀】

►輝達亞洲總部落腳台中？　黃仁勳：I Don't Know

►黃仁勳「逢甲一口沒吃」就走了　Cheap轟丟臉：攔路討錢太扯

關鍵字：輝達黃仁勳文華東方酒店私人管家飯店

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

重劃會無法正常運作　興港自辦市地重劃耗時24年恐解散

台南北區近年發展迅速，土地效益驚人，已經自辦重劃24年的興港自辦市地重劃區，位於大港寮內，目前工程進度已達90%仍未竣工，若未在7月31日前完成，台南地政局後續依規辦理解散。

40分鐘前

衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

曬衣服最怕遇到下雨天，不只衣服不會乾，還可能有濕悶的味道。就有網友指出，即使已經北漂4年，但還是不能適應曬衣、曬棉被要看天氣的狀況，「請問北部要怎麼把衣服曬香？」對此，就有過來人提供小撇步。

44分鐘前

房仲業「沒客人成常態」　年後恐釀2成離職潮

歲末各產業公布年終獎金之際，房仲業卻開心不起來，2024下半年起遭遇限貸令、第七波打炒房，業績一落千丈，不少人收入掛蛋，沒有年終就算了，產業大老還預告2025年持續走空，讓房仲業只能勒緊褲帶過新年。CTWANT記者走訪多家房仲業詢問現況，「一個禮拜完全沒客人已經是常態」，新人會先走一批，老鳥繼續撐，推估恐釀2成離職潮。

1小時前

本來在台北工作「想去花東生活」　網曝現況：租房沒有比較便宜

住在不同的縣市，開銷也就不太一樣。近日有網友發文透露，他目前在台北工作，不過近日有意前去花東，如果他找一份月薪4萬的工作，生活水準是否還可以？並且有機會存下一些錢呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

1小時前

買房後「會邀親友、同事？」大票勸低調　苦主：超後悔說的

買房子是人生大事，若成功晉升有房族，是相當值得慶賀的事情。不過就有網友發問，「買房後 ，有人沒讓家人、親友、同事來嗎？大家都高調還低調？」話題引發討論。

2小時前

基隆51年老公寓「總價只要500萬」他心動！專家曝1原因：可以買

一名男網友表示，阿嬤有個朋友想賣基隆七堵的老公寓，3房1廳1衛，20坪，雖然屋齡51年，但總價500萬元，便宜的價格讓他很心動，畢竟在其他地區很難找到這樣價格的房子，因此很猶豫。對此，信義房屋專家表示，「不要想著轉手賣賺錢，只是要自己住得舒服，就可以買」。

3小時前

傳輝達選項之一！　山林匯拿CR1台電南港基地曝：期待有緣

被點名可能被輝達相中的南港「台電CR1」，基地廣達3.06公頃，由愛山林、宏匯集團攜手成立「山林匯集團」拿下。甲山林總經理張境在表示：「以南港來講，輝達可選的地方也不多了，若有這個機會與緣分，我們相當期待。」

4小時前

比阿祖還老！　大溪「清光緒建成」147年古宅180萬成交

全台房價高漲，連老屋也很搶手。根據實登統計，桃園大溪老街去年1月出現一處透天部分持分交易，該戶屋齡高達147年，為清朝光緒年間、1877年建成，屋齡比阿祖還老，總價180.7萬元成交，創去年六大都會區中，屋齡最老交易。

5小時前

一晚2.9萬！黃仁勳來台都住「這酒店」　科技大老愛它原因曝

輝達執行長黃仁勳抵台後，再度掀起「追勳潮」，昨晚（16日）赴台中逢甲夜市，沒想到人潮太多擠不進去，行蹤引發關注，包括下榻的台北「文華東方酒店（Mandarin Oriental, Taipei）」也掀起討論。事實上，該間酒店是國內外名人下榻首選，平均每晚房費達2.9萬元。

5小時前

「高雄版西門町」養蚊店面終租出　在地：夢回千禧年

新堀江、玉竹商圈曾有高雄版西門町之稱，不過近20年隨著商圈轉移、店面租金貴，不少店面空置養蚊多年，近期玉竹商圈突復活，空置多年的店面突有新店進駐，就有在地商家透露，來人增3成，驚呼感覺回到千禧年。信義房屋專家表示，租金調降是主因。

5小時前

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

一晚2.9萬！黃仁勳來台都住「..

跟房仲「簽專約」13天反悔　法..

「33坪卡百億都更案」延宕7年..

中和車位招租　他見「矮牆邊小空..

仁愛路豪宅1億轉手　屋主長抱1..

高雄20多年牛肉麵店年前熄燈　..

1200萬當島主！　白河水庫萬..

比阿祖還老！　大溪「清光緒建成..

台北橋站稀有新案「邑城仰睦」吸..

他想做「整體浴室」台灣卻少見　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

重劃會無法正常運作　興港自辦市..

衣服臭掉！他問「怎樣曬才會香」..

房仲業「沒客人成常態」　年後恐..

本來在台北工作「想去花東生活」..

買房後「會邀親友？」　苦主：超..

基隆51年老公寓「總價只要50..

傳輝達選項之一！　山林匯拿CR..

比阿祖還老！　大溪「清光緒建成..

一晚2.9萬！黃仁勳來台都住「..

「高雄版西門町」養蚊店面終租出..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366