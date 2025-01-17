比阿祖還老！　大溪「清光緒建成」147年古宅180萬成交

▲桃園大溪老街去年1月出現一處透天部分持分交易，該戶屋齡高達147年，創去年六大都會區中，屋齡最老交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

全台房價高漲，連老屋也很搶手。根據實登統計，桃園大溪老街去年1月出現一處透天部分持分交易，該戶屋齡高達147年，為清朝光緒年間、1877年建成，屋齡比阿祖還老，總價180.7萬元成交，創去年六大都會區中，屋齡最老交易。

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住商機構觀察實價資料，盤點2024年六都屋齡最高成交紀錄，其中桃園大溪老街去年1月時一處透天部分持分交易，該戶屋齡高達147年，該屋建成時還是清朝光緒年間，以總價180.7萬元成交。

同樣為持分交易的還有台北市去年9月位於天母古道旁一處老宅，總價40萬元出售部分持分，並被備註為地籍清理或無人繼承的標售案件，由於該戶屋齡高達88年，位居北市去年屋齡最高之交易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園大溪老宅位處知名商圈，本身具透天店面價值，持有人可能依持分比例，收取部分租金，又由於入手總價親民，讓此類老宅產權雖複雜，仍有民眾願意購入。

不過老宅恐需大筆資金裝潢，若產權複雜還需與其他產權持有人協商，因此研判除了關係人入手之外，恐是低總價對置產族群亦具有吸引力。

行政區 門牌 交易日期 總價(萬元) 面積(坪) 屋齡 備註 台北市士林區 中山北路七段232巷1弄51號 9/24 40 2.1 88 持分移轉；地籍清理或未繼承標售案件。 新北市淡水區 重建街105之1號 4/13 825 18.7 105 桃園市大溪區 中央路104號 1/30 180.7 5.3 147 持分移轉。 台中市北區 台灣大道一段602號 10/22 1600 23.2 91 台南市中西區 忠孝街90巷10號 1/11 400 8.5 109 高雄市鹽埕區 七賢三路167號 3/17 1450 31.2 96

▲六都2024年屋齡最高實價交易。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）

而其他四都最老交易，新北市淡水老宅屋齡最高達105年，去年4月以總價825萬元成交；台中市北區老宅屋齡達91年，以總價1600萬元成交，為去年六都各都會區最老交易中，成交總價最高者。

台南市中西區一處巷弄老宅坪數僅約8.5坪，屋齡高達109年，去年1月以400萬元成交，高雄市鹽埕區一處屋齡96年老宅，也在去年3月以總價1450萬元移轉。

中信房屋安平永華加盟店店長王凱指出，台南作為歷史文化悠久的古都，擁有不少高齡建築。儘管這些老屋的屋齡很高，但價格並不會因此而有所折價，屋況良好、地段優越，且位於具備未來發展潛力區域的老屋，依然能夠維持穩定的市場價值，甚至部分經過翻修的老房子，其售價幾乎可與新房子相媲美。

不過王凱提醒購屋民眾，在選擇購買老屋時，仍需注意貸款問題，而且老屋裝潢的費用也不可忽視。

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