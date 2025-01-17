重劃會無法正常運作　興港自辦市地重劃耗時24年恐解散

▲台南北區近年發展迅速，土地效益驚人。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南北區近年發展迅速，土地效益驚人，已經自辦重劃24年的興港自辦市地重劃區，位於大港寮內，目前工程進度已達90%仍未竣工，若未在7月31日前完成，台南地政局後續依規辦理解散。專家表示，該區相當精華，單坪地價20年來已翻倍，價值至少50億元以上。

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台南市地政局表示，台南市第78期興港自辦市地重劃區，自2000年9月間核准成立籌備會辦理重劃業務，重劃工程迄今進度雖達近90%，卻仍未竣工。

根據自辦會之前申請的重劃計畫書顯示，該自辦重劃區位於北區大港寮內，範圍包括大港段、大興段部份土地，約以大港街38巷、中華北路、大港街為界，面積為5.09公頃，重劃完成後，可提供可建築面積為3.9473公頃。

台南市地政局表示，第78期興港自辦市地重劃區重劃會，因理事長在重劃區內所持有土地面積，未符《 獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法》第11條第3項規定，且理事會成員有理事已歿，造成理事人數未符前法第11條第2項規定，理事會組成已不符法令規定，無法正常運作。

▲北區屬於台南市中心生活圈，且低密度、高綠覆率，早年就是台南的富人聚落。（圖／記者張雅雲攝）

此外，地政局曾多次發函催促重劃會，召開會員大會重新改（補）選理監事遂行重劃業務，因未能順利召開會員大會，重劃業務停滯不前，戕害全區超過2百多位土地所有權人權益，依法今年7月31日前需完成，若未完成，地政局將依規辦理重劃會解散處分，或由市府採公辦重劃方式介入。

台南市代銷公會理事佘光宗表示，北區屬於台南市中心生活圈，且低密度、高綠覆率，早年就是台南的富人聚落，近期還有南山人壽興建南山廣場，1~5樓將由新光三越進駐，預期新光三越開幕後，商圈發展將更蓬勃。

20幾年前單坪地價約20~25萬元，目前該區地價約50~60萬元，若不是央行信用管制，單價飆上70萬元也不意外，佘光宗說：「與重劃前地價相比，已經有1.5~2倍的漲幅。」未來若重劃完成，該區土地價值至少超過50億元。

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