有錢人變多？新北「年薪200萬」房貸族成長近6成　專家曝2主因

▲新北市房市持續熱絡，年收入超200萬房貸族申貸量大增。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市房市熱度持續上揚，近五年間年收入超過200萬元的房貸族申貸量大幅增加，成長幅度高達近6成。中信房屋彙整聯徵中心資料顯示，2024年前三季新北市年收入超過200萬元的房貸族申貸件數從2989件增加到4729件，較2020年同期大幅成長58%，反映出高收入族群對新北房地產市場的興趣日益高漲。

中信房屋研展室副理莊思敏分析，高收入族群積極購屋的原因主要有兩個：其一是新北市近年來吸引了大量企業主和科技新貴落腳，包括台商回流、產業發展和重點建設等因素都使得高收入族群在新北市聚集。其二是理財觀念的轉變，過去富人傾向現金購房，現在越來越多有錢人選擇善用銀行貸款，將現金投入其他投資。

購屋熱區方面，板橋區穩坐高收入房貸族的購屋熱區榜首。中信房屋板橋實踐加盟店店長吳群欽認為，板橋是新北的政經中心，具有優越的地理位置和交通便利性，且擁有新板特區、江子翠、新埔、府中、亞東醫院等多個成熟商圈，生活機能豐富，長期以來都是新北高收入人士購屋的首選區塊。

去年上半年在資金潮的挹注下，板橋房市表現亮眼，已有多間成屋社區的最高成交單價突破百萬元大關，預售案「三輝白昀」的最高成交單價更突破120萬元，刷新新北房價天花板。

另一方面，土城區擠下蘆洲，成功進入新北高收入房貸族前十大購屋熱區。莊思敏認為，土城區的發展潛力不容小覷，附近有多個科技園區如頂埔科技園區、永寧科技園區、中工雲宇宙AI園區等，吸引了包括鴻海精密、正崴精密、鼎創達、華南銀行企業營運總部在內的眾多知名企業進駐，加上土城醫院、司法特區等重點建設項目的坐鎮，近年來確實吸引了許多收入可觀的科技人才和醫護人員到土城定居。