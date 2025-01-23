男花889萬買房！7年後驚見地下室「原屋主沒搬走」　判決超意外

▲大陸江蘇省一個沿海小鎮上發生了一樁令人嘖嘖稱奇的房產糾紛案。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

大陸江蘇省一個沿海小鎮上發生了一樁令人嘖嘖稱奇的房產糾紛案。一名李姓中年男子在7年前，懷揣著對家的渴望與未來的憧憬，以人民幣198萬（約新台幣889萬元）的高價，購入了一套位於市中心的精裝修二手房，直到近日才發現家中有一個神祕地下室，且房東三不五時就會到地下室休息，讓他超傻眼。

綜合陸媒報導，李男購入的房子地點優異，交通便利，外觀時尚，內部裝修也頗為考究，一家對此非常滿意，很快就搬入新居。7年過去，李男一家享受著城市的喧囂與家的溫馨，卻從未真正檢查過房子的每個角落。直到某天，李男整理家中雜物時，發現一扇隱藏在樓梯間牆後的門，門後竟是一個寬敞明亮的地下室。

這個意外發現讓李男既驚喜又困惑，一方面對於自己從未意識到家中還有這樣一塊寶地，同時也對原屋主隱瞞訊息感到不滿。原來，該處地下室不僅空間寬敞，且設施完備，有著獨立的通風系統和照明設備，甚至還有一個小型酒吧區，顯然是被精心設計過的私人空間。

李男立即意識到，類似的設計絕非普通住宅所能擁有，很可能是原屋主私自改造，但在交易過程中被刻意隱瞞了。帶著滿腔的疑惑與不解，李男嘗試聯繫原屋主張女；面對質問，張女顯得從容不迫，語氣中帶著幾分淡然，說「李先生，我當初賣給你的是房子，可沒說過包括地下室。」

張女認為，地下室是她個人的休閒空間，從未計入房產面積，也不在交易合同之內；李男則主張，自己花錢把房子買下，就應該擁有地下室的產權，於是決定訴諸法律，希望通過法律途徑維護權益。一時間，輿論風向搖擺不定，案件的走向也變得撲朔迷離，經過多次庭審和深入調查，法院最終做出了判決。

法院認為，雖然地下室未明確列入購房合同，但根據房屋的結構和實際情況，可以合理推斷出地下室是房屋整體功能的一部分，對房屋價值有直接影響。原屋主在交易時未如實告知地下室的存在，違反了誠實信用原則，構成了對消費者的誤導。因此，法院判決張女需向李男支付一定的經濟補償，並確認李男對地下室擁有使用權。

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