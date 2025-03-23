房子看好久才簽約！好友卻說「買貴了」　網搖頭：不用介意

▲原PO擔心自己過於衝動，房子買貴了。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房需要一大筆錢，如果買貴了，心情當然不會好。近日有網友發文透露，她已經看房看了很多年，但每次都覺得房價很高而買不下去，直到近日才簽約，只是，她事後卻從好友口中得知自己可能買貴了，因此心情就變得低落。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「下定決心買房，好像買貴了」為標題發文，提到她已經看房看了很多年，但因為每次都覺得房價很高，所以買不下去。一直到去年，因為終於有屋主願意放低價格，於是她便下定決心簽約，在新北買了10坪、總價590萬元的房。

然而，當好友得知此事，卻告訴原PO這個價格買貴了，2025年的價格只會更低。聞言，原PO坦言自己心情變得低落，也開始思考自己是不是過於衝動，真的買太貴。

貼文曝光後，底下網友則表示，「朋友的話能信？那我跟你說買便宜了，你不就又開心起來了」、「便宜啊，哪有買貴」、「朋友有在了解最近房市？了解經濟展望？買了就買了，已成定局，所以就不要想這麼多」、「住得開心就好，少聽朋友在那邊X北，他們買不起」。

也有網友認為，「房子只要是自住用，在合理的負擔能力下，地段喜歡就沒有買貴這回事」、「不會衝動呀，適合自己就好了，好的物件錯過，心情會更低落」、「如果是自住，價格差一點就不用介意。除非你是買來投資出售的，不然大家怎麼可能都買到低價」。