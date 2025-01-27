高雄96年阿祖級透天1450萬元售出　在地：具收租效益

▲去年高雄最老交易是一間屋齡96年透店，位於鹽埕區，成交價1450萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房子老，不代表沒人買，根據實價登錄，南二都去年屋齡最老交易，以台南中西區老屋最高，飆上109年，地坪8.9坪，以400萬元成交，高雄最老交易則是鹽埕區一處屋齡96年透店，成交價1450萬元，信義房屋專家認為，老屋土地價值高，還有店租效益。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！ 海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

根據實登，去年台南最老屋齡交易為中西區透天，屋齡高達109年，1月以400萬元成交，地坪8.9坪、建坪僅8.5坪，並備註「建物年代久遠，不堪使用，屋況需整修。」換算下來為民國5年興建，堪稱阿祖級老屋，地價約44.94萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該物件位處蛋黃區巷弄，本身鄰近永樂市場、水仙宮市場等知名景點，商圈發展蓬勃，以實價登錄行情來看，此類小坪數巷弄透天，每月租金約1~1.5萬元，依成交總價換算，租金報酬率達3%以上，頗具投資效益，吸引置產族群青睞。

縣市 區域 地址 成交日期 成交價 建坪 屋齡 台南市 中西區 忠孝街90巷10號 1/11 400萬 8.5 109 高雄市 鹽埕區 七賢三路167號 3/17 1450萬 31.2 96

▲南二都2024年屋齡最高實價交易。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）

高雄最老交易則為鹽埕區七賢二路透天店面，屋齡96年，去年3月以總價1450萬元成交，地坪27.2坪、建坪31.2坪，備註並註明「本標的現況因房屋老舊、滲漏水情況未明，買方同意自行修復並負擔修繕所需費用，賣方已折讓價金。」

信義房屋高三區協理周清源表示，七賢二路屬於駁二商圈，沿線知名老店多，頗具店面效益，租金行情約在每坪1500元上下，此戶估算目前成交總價，投報率亦有3.8%以上，且位於大馬路上，未來也有危老改建效益，因此屋齡雖近百年，仍有破千萬元行情。

周清源認為，去年南二都高屋齡交易案均為自然人取得，多位處熱鬧商圈，自用、收租兩相宜，也能吸引部分投資置產客，不過此類老宅屋況大多不佳，也有高自備款、高裝潢費的雙高問題。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！ 海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

信義房屋更多相關新聞