情人合資買房必知！　最安全的稅務與貸款模式

▲看屋照。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者潘姿吟／綜合報導

對於沒有親屬關係的情侶或朋友而言，合資買房不僅是感情和友誼的考驗，更是一項重要的財務規劃挑戰。YouTube頻道「安怡聊房子」的安怡建議，在決定購屋前，應先了解如何公平分配權益，並妥善考量稅務與貸款等相關問題，以確保雙方權益都能獲得充分保障。

最安全的持有方式：分別共有

在法律上，情侶或朋友買房時可以採取「分別共有」的方式，根據各自的出資比例，明確產權分配。這種方式的優點是：

1. 比例清楚：在房屋謄本上明確標示產權比例，例如一方出資六成，則擁有六成產權；另一方出資四成，則擁有四成。

2. 單獨處分權：各自的產權部分可以單獨自由處分，另一方擁有優先購買權，保障權益。

即便未來感情或友情生變，這種安排也能避免糾紛，雙方的出資比例與權益不會因此受到損害。

兩大問題：貸款與稅務

1. 貸款問題：雖然產權可以共同持有，但貸款只能由一人申請，另一方成為連帶保證人。誰負責貸款以及日後的還款安排，需事前討論清楚，避免未來產生矛盾。

2. 稅務問題：房屋稅與地價稅將依產權比例拆分成2份，且各自使用自用住宅優惠稅率。一旦未來雙方再購買房產，可能因為已用過優惠次數而無法享受稅務優惠。除此之外，若出售房屋，土地增值稅的計算也需考量雙方的稅務規劃。

清楚規劃 避免糾紛

在情侶或朋友合資買房的過程中，最重要的是保持溝通，並在買房前將產權比例與權利義務劃分清楚。買房是一筆重大的財務投入，事前計劃周全，才能避免日後因誤會或糾紛而傷感情。