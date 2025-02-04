26年前曾發生情殺案兇宅　開價780萬網友一面倒嫌貴

▲有房仲在臉書社團PO文賣凶宅，該戶位於台南北區，在26年前曾發生情殺案，多年來已歷經3任屋主，現在開價780萬元求售。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，不少購屋族轉往凶宅撿便宜。有房仲在臉書社團PO文賣凶宅，該戶位於台南北區，在26年前曾發生情殺案，多年來已歷經3任屋主，現在開價780萬元求售，引來網友暴動價格比鬼兇。

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該物件位於台南北區北園街，為大樓12樓，屋齡28年，坪數為33.55坪，開價780萬元求售，換算單價約23.24萬元。

根據銷售資料表示，該戶26年前曾發生情殺案，女生為按摩師，與男方有感情上糾紛，男方無意間把她打死拋屍在海邊。這間屋已經歷經3任屋主，並持續出租，因為租客合約到期，屋主才出售。

並強調「格局方正採光好通風佳，免千萬三房景觀房，且屋況佳整新裝潢免整理。」不少網友認為價格太高引來暴動，表示「這哪怕是480都不敢買。」、「現在凶宅放越久越值錢耶。」有眼尖的網友發現，該戶2020年曾開出498萬元求售，也有網友直呼「真兇。」

▲此物件屬屋齡仍在30年內的電梯大樓物件，屋況亦保存良好，惟過去曾發生非自然死亡事件。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

住商不動產南區執行協理林棋博分析，此物件屬屋齡仍在30年內的電梯大樓物件，屋況亦保存良好，惟過去曾發生非自然死亡事件，致使該戶房價評估應僅會是市價8折以下，依事件嚴重程度、距離事件久遠而定。

而該社區近1年成交價落在24.4萬元，而此案依據目前開價，相近於該社區近期平均成交實價，折扣幅度較不明顯，主因為此戶事件雖屬駭人，但相隔久遠，致使折幅有限，但研判應仍有議價空間。

若以收租的投報率來看，北區地段精華，附近就是成大、成大醫學院附設醫院等，生活機能相當便利，若以區段行情來看，月租金約1.5萬元左右，投報率也有2.3%。

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