帶看房「屋主最好不在」！他曝3現象：沒有多大的幫助

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

有時候，買房子不僅是看屋，還是一場「人際溝通」的考驗。有資深房仲就表示，真的不建議買方看屋時，屋主人要待在家，「屋主人在家，買方通常沒辦法看得很自在，這對於要深入瞭解房子進行評估，並沒有多大的幫助。」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文，提到一種買房情境，就是買方看房時，說了房子的缺點，事後在場的屋主可能會對房仲說「你們有在幫我篩選客人嗎？客人要來看屋之前，怎麼會不曉得我的房子有這樣的狀況？」但房仲通常會很無奈，因為大多明確標示，但客人還是要看。但屋主就會覺得是浪費時間，「我的房子又不是動物園，有人想看就要讓他們來看。請你們專業點好嗎？」

林姓房仲就列出3點，第一點是「真的不建議買方來看屋，屋主人要待在家」，因為這樣可能會遇到他提到的情境題，再者，屋主人在家，買方通常沒辦法看得很自在，這對於要深入瞭解房子進行評估，並沒有多大的幫助。

第二點，如果屋主還是堅持在家，為了避免後續誤會及解釋，他通常會在進門看屋前，跟買方有個默契，「對於房子有困惑想瞭解的部份，剛好屋主在家，都很歡迎可以直接提出來問。但如果是對於房子有什麼評論或心得感想，等我們走出屋主家門，再一起討論。」

第三點，屋主通常都希望從業人員帶客人來看屋前，要針對客人做個篩選，而不是客人純粹走馬看花。「必須說，除非你的房子珍稀（熱門）到某種程度，不然以台灣的市場，你要跟客人做到把所有抗性條件都一一確認後才願意讓他看屋，他只會覺得你很囉嗦、出來看屋的心情都沒了。」

最後，林姓房仲補充，有時屋主認為的抗性，客人可能本來並不覺得這有什麼問題，「但你主動提出來了，客人反倒猶豫了，這豈不是增加自己銷售時的困擾？」他也指出，其實很多人最後買到的房子，跟自己當初設定的房子不同，「有時都是看過才知道、看過才知道對房子有沒有fu。」